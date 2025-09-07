Aaron Rodgers se crece ante su exequipo Jets en triunfo de Steelers

Aaron Rodgers guió este domingo con cuatro pases de anotación a los Pittsburgh Steelers al triunfo 32-34 sobre los New York Jets en uno de los juegos más destacados de la primera semana de la temporada 2025 de la NFL.

Rodgers, quien debutó con los Steelers ante su exequipo, brilló sobre el MetLife Stadium de New Jersey con 244 yardas y cuatro envíos al área de anotación, demostrando que se encuentra más sano que nunca.

Aaron Rodgers throws his 4th TD to give Pittsburgh the lead!



PITvsNYJ on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/3bU0DRNvjN — NFL (@NFL) September 7, 2025

El futuro miembro del Salón de la Fama de la NFL había sufrido una rotura del tendón de Aquiles durante su primer juego en los Jets que hicieron se perdiera la mayor parte de su contrato.

Sin embargo, mostró que su brazo no ha perdido el rumbo a sus 41 años, siendo fundamental en un triunfo que terminó decidiendo el pateador Chris Boswell, con un gol de campo de 60 yardas en la última ofensiva del equipo visitante.

Boswell nails a career long 60-yarder to give Pittsburgh the lead!



PITvsNYJ on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/jm0DRH9d6B — NFL (@NFL) September 7, 2025

Con los Jets, Justin Fields, ex de Pittsburgh, sumó 218 yardas y tres touchdowns, dos por acarreo y uno por pase.

En Indianapolis, Daniel Jones tuvo una brillante actuación en la paliza que los Colts propinaron por 33-8 a los Miami Dolphins.

Jones, quien pasó para 272 yardas logró tres anotaciones, una por aire y dos por tierra.

Con los Dolphins, Tua Tagovailoa fue acosado todo el juego por la defensiva de Indianapolis. Acabó con dos intercepciones y tres capturas, pobres números por los que fue sustituido en el último periodo por Zach Wilson.

En otros resultados, Las Vegas Raiders derrotaron 13-20 a los New England Patriots.

Con los Patriots, el pateador venezolano Andrés Borregales tuvo un debut regular. El novato de 22 años conectó un punto extra y dos de los tres goles de campo que intentó.

En su partido, los Washington Commanders, liderados por Jayden Daniels, superaron 21-6 a los New York Giants, con los que debutó Russell Wilson, quien fue capturado en dos ocasiones.

También este domingo los Cincinnati Bengals le ganaron 16-17 a los Cleveland Browns, los Arizona Cardinals triunfaron 13-20 sobre los New Orleans Saints y los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 20-23 a los Atlanta Falcons.

