Arrestan a la estrella de la NFL, Shaq Mason, por supuestamente asfixiar a la madre de su hijo

La estrella de la NFL que actualmente está en la agencia libre, Shaq Mason, fue arrestado el pasado miércoles por la mañana debido a un episodio de violencia donde supuestamente asfixió a la madre de su hijo.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el hecho ocurrió en su casa de Franklin, Tennessee. Documentos judiciales citados por la cadena detallan que Mason irrumpió en la residencia de la mujer alrededor de las tres de la mañana, entró a la habitación y la asfixió.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: 2x Super Bowl champion Shaq Mason has been arrested on domestic violence charges.



“Mason was booked on several charges — one count of aggravated assault, one count of aggravated burglary, one count of harassment and one count of driving on a suspended… pic.twitter.com/ldrM8gfTYp — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) August 27, 2025

Posterior a esto, la habría golpeado en la boca y amenazado de muerte. Los informes recogen que la mujer presentaba una herida en el labio inferior durante el interrogatorio. El informe policial también describe que Mason envió una foto a la mujer en formato selfie con un texto que decía “te voy a matar”.

Shaq fue capturado poco después del incidente durante una parada de tráfico e ingresó a prisión, donde fue fichado por varios cargos: un cargo de agresión con agravantes; un cargo de robo con allanamiento de morada con agravantes; un cargo de acoso y un cargo por conducir con una licencia suspendida.

Ahora, el liniero tendrá que acudir a corte para una audiencia programada para el mes de octubre Su fianza se ha fijado en $150,000 dólares.

Shaquille Olajuwon Mason, conocido como Shaq Mason, nació el 28 de agosto de 1993 en Columbia, Tennessee. Empezó su carrera con Georgia Tech, donde brilló como parte de una línea ofensiva especializada en el juego terrestre.

Su rendimiento universitario lo llevó a ser seleccionado por los New England Patriots en la cuarta ronda del Draft de 2015. Durante sus siete temporadas con los Patriots (2015–2021), Mason se convirtió en una pieza clave del esquema ofensivo de Bill Belichick.

Fue titular en 98 de los 103 partidos que disputó con el equipo, y su presencia fue fundamental en la conquista de dos títulos de Super Bowl, protegiendo a Tom Brady en momentos decisivos.

En 2022, Mason fue traspasado a los Tampa Bay Buccaneers, donde volvió a coincidir con Brady en su última temporada como profesional. Allí mantuvo su nivel, siendo titular en todos los partidos.

En 2023, los Houston Texans adquirieron al veterano. Mason, que cumple 32 años este jueves, fue titular en 32 partidos para Houston en 2023 y 2024, pero fue liberado por el equipo en marzo. Actualmente es agente libre.



