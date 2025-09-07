Carlos Alcaraz asciende a la cima del ranking ATP con el triunfo en el US Open

El tenista español Carlos Alcaraz se coronó este domingo en el US Open tras vencer 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a su rival Jannik Sinner y además consiguió desplazarlo del número uno del ranking ATP, al que regresa luego de más de dos años de ausencia.

Había sido el pasado 28 de agosto de 2023 la última vez que Alcaraz había tomado la cima del conteo, al que llega luego de sumar el sexto Grand Slam de su carrera y el segundo de su historia en el US Open tras el título que consiguió en 2022.

Desde entonces, dos en Wimbledon -2023 y 2024- y dos más en Roland Garros -2024 y 2025- encadenan la trayectoria del joven tenista murciano, al que le queda por levantar el trofeo en el Australian Open.

Sus victorias en París y Nueva York esta temporada le hacen igualar los de Londres y París del pasado año y hablan de su consolidación más absoluta en el circuito.

A nivel general son 23 los títulos que ya lleva ganados como profesional y este año ya acumula siete, su tope en una temporada, superando los seis de 2023.

El de El Palmar, que no deja de elevar su propio listón, vive su mejor momento y tiene abierta una racha espectacular con 37 partidos ganados de los 38 últimos disputados.

En los últimos cinco meses y medio sólo se le resistió el duelo de la final de Wimbledon, precisamente ante Sinner, por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 y hoy se desquitó ante su gran rival, al que domina por 10-5 en el cara a cara con un 5-2 en las finales.

