Chivas de Guadalajara venció a Club León en amistoso durante fecha FIFA

Las Chivas de Guadalajara remontaron este domingo un gol de Emilio Rodríguez y ganó por 2-1 al Club León en un partido amistoso disputado en el SeatGeek Stadium de Chicago en el que no estuvo James Rodríguez, convocado por la selección de Colombia en esta fecha FIFA.

En Chivas sí estuvo Javier ‘Chicharito’ Hernández, uno de los más esperados por la comunidad mexicana de Chicago, que rozó el gol a la hora de partido con un cabezazo que terminó fuera por centímetros.

El partido comenzó de la mejor manera para León, que se adelantó a los 16 minutos de la mano de Emilio Rodríguez, tras una buena pared entre Funes Mori y Daniel Arcila.

Chivas no dejó de luchar y Chicharito perdonó el empate de cabeza en la segunda mitad. Pero la presión del equipo de Milito tuvo premio en los últimos minutos.

En el 81, Campillo colgó un gran centro que llegó a las botas de Armando González tras un toque de Erick Gutiérrez. El 1-1 fue un golpe psicológico para León, que cinco minutos después recibió el definitivo 2-1.

Erick Gutiérrez volvió a participar en el gol con la asistencia para Cade Cowell, quien entregó el triunfo a Chivas.

Chivas jugó en Chicago con Óscar Whalley, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Erick Gutiérrez, Efraín Álvarez, Javier Hernández y Cade Cowell.

Gabi Milito no pudo contar con varios jugadores seleccionados con México, como Roberto Alvarado y Tala Rangel, o Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes están con la selección sub-21.

León compitió con Óscar Jiménez, Paúl Bellón Saracho, Valentín Gauthier, Paolo Medina, Salvador Reyes, David Ramírez, Iván Moreno, Daniel Arcila, Jordi Cortizo y Rogelio Funes Mori.

