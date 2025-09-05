TAS anuncia el regreso del descenso y ascenso a la Liga MX

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) apuesta por un drástico cambio dentro del fútbol mexicano luego de anunciar su decisión sobre la apelación interpuesta por seis clubes de la Liga de Expansión MX sobre el sistema de ascenso y descenso de este torneo; dictaminaron que la Liga MX volverá a contar con estas opciones a partir de la temporada 2026-27 para poder impulsar el crecimiento deportivo.

Aunque la decisión no les permitió acceder de manera inmediata a la Primera División, sí confirmó que, una vez concluido el plazo de seis años establecido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en 2020, los movimientos entre categorías volverán a ser una realidad.

Esa suspensión se había justificado en su momento por la crisis económica que provocó la pandemia de Covid-19 a todos los equipos participantes al no poder contar con la presencia de hinchas en los estadios.

La audiencia se llevó a cabo en Lausana, donde el TAS respaldó el criterio de la FMF y negó la petición de ascenso directo solicitada por los equipos. Sin embargo, el mismo organismo puntualizó que el retorno de este mecanismo será obligatorio en cuanto se cumpla el periodo originalmente fijado, algo que brinda certeza a los clubes de Expansión MX, quienes ahora tienen la garantía de poder competir por un boleto en la máxima categoría.

A pesar de esto los equipos deberán cumplir con estrictos procesos de certificación y demás filtros para poder lograr el salto de la Segunda División azteca a la máxima categoría de la competencia con el fin de buscar un título de campeón.

Comunicado del TAS sobre su decisión de la Liga Expansión MX:

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) ha rechazado la apelación presentada por clubes mexicanos de Segunda división (“los Clubes”) contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la liga mexicana de primera división (Liga MX).

La apelación presentada el 19 de mayo de 2025 solicitaba la reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga MX tras la decisión de la FMF del 29 de abril de 2025 que confirmaba que el sistema seguía suspendido para la temporada 2025/2026. La FMF suspendió el sistema de ascenso y descenso por 6 temporadas en 2019/2020 durante la pandemia de Covid-19.

La apelación fue inicialmente presentada por 10 clubes. El CF Atlante, el Cimarrones de Sonora FC, el Alebrijes de Oaxaca FC y el Jaiba Brava retiraron posteriormente sus apelaciones, y el procedimiento siguió con los apelantes siguientes:

Club Atlético La Paz

Club Atlético Morelia

Cancún FC

CD Mineros de Zacatecas

Venados FC

Leones Negros de la UdeG

El 28 de agosto de 2025 se celebró una audiencia presencial en Ciudad de México. Tras examinar las pruebas, la Formación Arbitral confirmó que la FMF había determinado suspender el sistema hasta el cierre de la temporada 2025/2026 y que la FMF informó debidamente a los clubes cuando se tomó la decisión. En consecuencia, la apelación es rechazada.

La Formación Arbitral confirmó específicamente que las temporadas deportivas que se veían afectadas por el Acuerdo de la Asamblea General de la FMF de 24 de abril de 2020 de suspender el sistema de ascenso y descenso se corresponden con aquellas mencionadas en la decisión tomada por la FMF el 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la de 2025/2026″.

