Ciclista cayó por culpa de un manifestante y crece el malestar en la Vuelta 2025

Un incidente extradeportivo alteró este domingo el desarrollo de la etapa, cuando a 55 kilómetros de la meta un aficionado con una bandera en apoyo a Palestina irrumpió en la carretera y terminó provocando la caída del ciclista español Javi Romo (Movistar).

El corredor no pudo evitar el impacto y se fue al suelo en un momento de máxima tensión, aunque logró levantarse de inmediato sin aparentes lesiones de gravedad. Tras la caída, Romo reaccionó de manera instintiva y corrió unos metros en dirección al aficionado, que ya había sido reducido por los cuerpos de seguridad.

La jornada arrancó en A Veiga/Vegadeo con las ya habituales concentraciones en la salida y con la confirmación de que los activistas lograron interferir las emisoras de radio Vuelta, colando mensajes y canciones reivindicativas durante la retransmisión oficial.

En la meta también se registraron disturbios que dejaron varios detenidos, lo que obligó a las autoridades a reforzar el cordón policial con doble vallado para prevenir más problemas.

Finalmente, el individuo fue detenido tras la intervención policial, aunque antes de ser retenido recibió un golpe de uno de los agentes.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente, en una jornada marcada por la preocupación de los equipos ante la repetición de este tipo de acciones que ponen en riesgo la seguridad de los corredores. La polémica también se acentuó porque, desde el sábado, el equipo Israel ya compite sin el nombre del país en su maillot.

