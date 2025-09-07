¡Dile adiós a la pasta!:Lasaña de calabacín: la versión saludable, ligera y llena de sabor

El calabacín, una verdura saludable, rica en agua y baja en calorías, es el ingrediente estrella de la lasaña de calabacín: la versión saludable, ligera y llena de sabor. Al sustituir la pasta y la harina de trigo, esta deliciosa opción se convierte en una comida nutritiva, baja en calorías e ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el gusto.

La versatilidad del calabacín lo hacen el ingrediente ideal para guisos, ensaladas, base para productos horneados, rollitos rellenos de proteínas o vegetales y para la lasaña.

El Cucurbita o calabacín, como se le conoce popularmente, es rico en luteína, ?-caroteno, zeaxantina y ácido dehidroascórbico que le dan propiedades de desempeñar un papel positivo en la salud y nutrición humana, según una investigación publicada por la revista Nutrients.

Receta de lasaña calabacín

La lasaña de calabacín lleva capas de este vegetal, carne, salsa bechamel y parmesano. Crédito: Shutterstock

La preparación de la lasaña se hace en tres partes: el guiso de carne para el relleno, la crema blanca bechamel y laminar el calabacín.

Ingredientes

Para el relleno

½ kg. carne de res molida

2 dientes de ajo

200 gramos de salsa de tomate

tomillo seco

sal y pimienta al gusto

2 cebollas grandes

2 ajíes dulces

1 cucharada de orégano

2 cucharadas de aceite de oliva

Bechamel

60 gramos de mantequilla

2 cucharadas harina de trigo

½ litro de leche

1 pizca nuez moscada

pimienta y sal al gusto

Lasaña

4 calabacines

100 gramos de queso parmesano

2 tazas salsa bechamel

Modo de preparación

1.- Para preparar la carne lo primero que se debe hacer es llevar una olla al fuego, agregue dos cucharadas de aceite y dorar la carne.

2.- Cocine a fuego medio, hasta que suelte todo el líquido y comience a agregar la cebolla picada en cuadritos y el ajo machacado.

3.- Incorpore con el ají dulce, la salsa de tomate, sal, pimienta, tomillo y el orégano.

4.- Deje cocinar a fuego medio por 10 minutos.

Bechamel

5.- Para la salsa bechamel lleve una olla a fuego suave, agregue la mantequilla hasta que se derrita.

6.- Incorpore la harina y mezcle constantemente.

7.- Una vez logre la mezcla dorada, sin dejar que se queme o se torne marrón, agregar la leche caliente y mezcle suavemente.

8.- La consistencia de la salsa dependerá de las preferencias. Se puede hacer más espesa o líquida, agregando más harina o leche según corresponda.

9.- Sazone con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada al gusto. Retire del fuego y reserve.

Para armar la lasaña

10.- Corte los calabacines en láminas.

11.- Unte el fondo de un pírex o una bandeja con la salsa bechamel.

12.- Coloque una capa de calabacín asegurándose de cubrir toda la bandeja.

13.- Agregue una capa de carne y luego una capa de bechamel.

14.- Repite el proceso hasta que sea necesario.

15.- Espolvorea queso parmesano por encima.

16.- Lleva al horno por 30 minutos a 180º C.

17.- Pasado el tiempo, retire del horno, deje reposar, sirva y disfrute.

