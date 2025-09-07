Retraso en la final del US Open entre Alcaraz y Sinner por presencia de Trump

La final del Abierto de Estados Unidos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tendrá un retraso de 30 minutos debido a las medidas de seguridad implementadas por la presencia del presidente Donald Trump, según informó la organización del torneo.

El partido, inicialmente programado para las 2:00 p.m. en Nueva York, comenzó a las 2:30 p.m. locales.

“Como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para ocupar sus asientos, hemos retrasado el inicio del partido de hoy”, indicó el comunicado oficial del US Open.

Trump pudo ver el encuentro desde el palco de Rolex, patrocinador del trofeo, lo que llevó a reforzar la seguridad en todo el complejo deportivo y en el estadio principal con doble control del Servicio Secreto y de otras agencias federales en los accesos.

Por otro lado, esta final representa la tercera final de Grand Slam consecutiva entre Alcaraz y Sinner en 2025, un hecho sin precedentes en la era Open. Antes, Alcaraz venció en Roland Garros y Sinner lo hizo en Wimbledon.

El ganador de este duelo no solo se lleva el título del US Open, sino que además asegurará o recuperará el puesto de número 1 mundial en el ranking ATP.

Además, Sinner busca defender el título y ganar su tercer Grand Slam del año, mientras Alcaraz apuntala su sexto major y el segundo de 2025.

Sigue leyendo:

–Sabalenka retiene la corona en el US Open

–Sabalenka pasa a semifinales del US Open sin jugar por retiro de Vondrousova

–Drake apuesta $300,000 dólares a que Jannik Sinner será campeón del US Open