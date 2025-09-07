El padre del niño que perdió la pelota ante la ‘Karen de los Phillies’ habló sobre el incidente viral

Drew Feltwell es el padre del niño al que una mujer iracunda le arrebató una bola de jonrón en el IoanDepot Park el pasado viernes durante la victoria de Philadelphia Phillies 9-3 sobre Miami Marlins. Tras la gran repercusión mediática del incidente, el hombre decidió hablar sobre lo sucedido.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete AQUÍ

En una entrevista para NBC10 Philadelphia, Feltwell explicó que entregó la pelota a la mujer para evitar un conflicto de mayor envergadura debido a la desproporcionada reacción de la mujer.

“Prácticamente, solo quería que se fuera”, dijo el pasado sábado. El padre de familia fue una de las seis personas que corrió en busca de la bola que Harrison Bader depositó en el jardín central. Sin embargo, después de la alegría vino la decepción.

Una mujer de edad intermedia y también fan del equipo visitante, se acercó con actitud violenta.

La mujer comenzó a gritarle al hombre y al final se puede ver en la secuencia como el padre tuvo que quitarle la bola del guante a su hijo y entregársela a esta persona.

“Ella estaba en el asiento de atrás”, explicó Feltwell. “No sé si estaba de pie. ¿Tal vez? Pero estaba mirando la pelota desde casi el bate hasta donde entró en ese asiento y casualmente, tan pronto como estaba entrando, se detuvo en un lugar y simplemente la recogí”, relató.

La ‘Karen de los Phillies’

El término “Karen” se ha convertido en un fenómeno cultural de redes sociales que ha servido para describir a mujeres que exhiben comportamientos autoritarios, egoístas o desproporcionados en espacios públicos. En este caso, la actitud de la mujer, insistiendo en quedarse con un objeto simbólico que claramente no le pertenecía, fue vista como el epítome de ese estereotipo.

@nbcphiladelphia After Drew Feltwell gave his son Lincoln a home run ball that was hit by Harrison Bader during Friday’s Phillies game, a woman angrily confronted him, claiming the ball was hers and demanding he give it to her. After the woman took the ball, Lincoln met Bader who gave him a signed bat. In an exclusive interview, Drew and Lincoln spoke with NBC10’s Kelsey Kushner about the viral moment. #phillies #drewfeltwell #lincoln #harrisonbader #nbc10philly ♬ original sound – nbcphiladelphia

“Ni siquiera la vi subir y mientras alcanzaba mi brazo, solo me gritó al oído: ‘¡Esa es mi pelota!’, como superfuerte”, agregó Feltwell. “Estaba como, ya sabes, como ‘¿Por qué estás aquí?’, ya sabes, ‘vete’. Y ella es como, ‘¡Esa es mi pelota! La robaste de nuestros asientos”. Y dije: “No había nadie en ese asiento”, ya sabes. Ella dijo: ‘Eso es donde estábamos sentados’, detalló.

El hombre, que vestía un jersey de los Phillies, reconoció que se vio obligado a entregar la bola porque se percató que la mujer no pararía de reclamar hasta conseguir su objetivo. Feltwell también explicó que no quería hacer algo de lo que se pudiera arrepentir y quiso rebajar la tensión.

“Ni siquiera recuerdo lo que dijo, había muchos ojos en nosotros en ese momento y la pelota ya estaba en su guante y ella simplemente no se detenía y quiero decir, literalmente me estoy inclinando hacia atrás mientras ella está en mi cara gritando y gritando y prácticamente solo quería que se fuera porque tenía una bifurcación en el camino: o hacer algo de lo que probablemente me iba a arrepentir o ser papá y mostrarle cómo desescalar la situación, así que ahí es donde fui”, confesó.

La magia de las redes sociales hizo que el video se hiciera viral y corriera como la espuma. La mujer en cuestión se llevó una ola de repudio enorme. El incidente escaló tan rápido que durante el juego, un miembro del personal de los Marlins le dio al niño un paquete de premios y otra pelota de beisbol mientras los aficionados sentados cerca de ellos en las gradas aplaudían.

Lo que al inicio fue una experiencia desagradable y decepcionante, se terminó convirtiendo en el mejor día para que el pequeño fan. El niño pudo acceder a las afueras del vestuario de los Phillies en el IoanDepot Park y conocer a Harrison Bader, quien le obsequió un bate autografiado. “Lamento que no hayas recibido la pelota, pero en su lugar te firmaré un bate”, le dijo el pelotero.

Este tipo de episodios están siendo frecuentes en Estados Unidos en las últimas semanas. Todo empezó hace unos días en los primeros encuentros del US Open que se disputa en Nueva York. Un hombre arrebató de las manos a un niño la gorra firmada que el tenista Kamil Majchrzak le había regalado.

El pasado sábado, también durante un partido de los Marlins, pero esta vez como visitante ante New York Mets, ocurrió lo mismo. En el Citi Field, una pelota de foul bateada por Xavier Edwards voló hacia la tribuna y, en lugar de terminar en las manos de un anciano que la buscaba, fue arrebatada por un joven.



Sigue leyendo:

· Mujer arrebata pelota a niño en partido de Philadelphia Phillies [VIDEO]

· Fanático le arrebata pelota a un anciano recreando el escándalo del US Open (VIDEO)

· US Open: revelan la identidad del fan que le arrebató una gorra a un niño