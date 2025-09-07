Mujer arrebata pelota a niño en partido de Philadelphia Phillies [VIDEO]

Una mujer se convirtió en enemigo número uno en las redes sociales luego de ser captada en video arrebatándole a un niño una pelota de jonrón el pasado viernes durante la victoria de los Phillies de Philadelphia 9-3 ante Miami Marlins.

El nefasto y funado momento se dio en la cuarta entrada luego de que Harrison Bader conectara un jonrón por el jardinero central. Como de costumbre, varios fans corrieron hacia la zona donde cayó la bola en el loanDepot Park.

En el video se ve a un hombre vestido con jersey de los Phillies tomar la pelota y dársela a su pequeño hijo que también lucía atuendo del conjunto de Philadelphia. Sin embargo, la felicidad se convertiría en amargura cuando una mujer de edad intermedia y también fan del equipo visitante, se acercó con actitud violenta.

La mujer comenzó a gritarle al hombre y al final se puede ver en la secuencia como el padre tuvo que quitarle la bola del guante a su hijo y entregársela a esta persona.

La magia de las redes sociales hizo que el video se hiciera viral y corriera como la espuma. La mujer en cuestión se llevó una ola de repudio enorme. El incidente escaló tan rápido que durante el juego, un miembro del personal de los Marlins le dio al niño un paquete de premios y otra pelota de beisbol mientras los aficionados sentados cerca de ellos en las gradas aplaudían.

Lo que al inicio fue una experiencia desagradable y decepcionante, se terminó convirtiendo en el mejor día para que el pequeño fan. El niño pudo acceder a las afueras del vestuario de los Phillies en el IoanDepot Park y conocer a Harrison Bader, quien le obsequió un bate autografiado. “Lamento que no hayas recibido la pelota, pero en su lugar te firmaré un bate”, le dice el pelotero.

La vitalidad de este hecho ha sido tal que Marcus Lemonis, CEO de ‘Camping World’ y estrella del reality de CNBC ‘The Profit’, publicó en su cuenta de X que pagaría para que el joven aficionado y su familia asistieran a la Serie Mundial. “Y también acabas de ganar una casa rodante”, dijo.

Este tipo de episodios están siendo frecuentes en Estados Unidos en las últimas semanas. Todo empezó hace unos días en los primeros encuentros del US Open que se disputa en Nueva York. Un hombre arrebató de las manos a un niño la gorra firmada que el tenista Kamil Majchrzak le había regalado.

El pasado sábado, también durante un partido de los Marlins, pero esta vez como visitante ante New York Mets, ocurrió lo mismo. En el Citi Field, una pelota de foul bateada por Xavier Edwards voló hacia la tribuna y, en lugar de terminar en las manos de un anciano que la buscaba, fue arrebatada por un joven.



