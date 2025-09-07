Estrella del FC Barcelona, Raphinha, denunció racismo en Disney: “Son una desgracia”

Durante el receso por la fecha FIFA, la familia del delantero del FC Barcelona, Raphinha, aprovechó para viajar a Disney París. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares terminó en una denuncia pública por un presunto acto de racismo.

A través de sus redes sociales, tanto Raphinha como su esposa, Natalia Belloli, compartieron videos en los que acusan directamente al parque temático de haber discriminado a su hijo Gael. En las imágenes, se observa cómo una de las mascotas del parque abraza a todos los niños presentes, excepto al pequeño del futbolista brasileño.

La pareja interpretó el gesto como un acto deliberado de exclusión por motivos raciales, señalando que el personaje saludó afectuosamente a los demás niños, todos de piel blanca, mientras ignoraba a su hijo. “No fue casualidad”, insinuaron en sus publicaciones, generando una ola de reacciones en redes sociales.

“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a las personas así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no hacerles desaires. Prefiero decir desaire en lugar de otra cosa. Son una desgracia”, ¿Por qué todos los niños blancos fueron abrazados y mi hijo no?”, escribió en una historia compartida en Instagram con el video donde de se ve a su hijo Gael siendo ignorado por la mascota.

En el video, se puede ver como Gael intenta saludar en repetidas ocasiones a la mascota y esta lo ignora mientras abraza y saluda a los demás niños. Incluso, en varias ocasiones, tanto su mamá Natalia como otro miembro de la familia acercan al menor justo enfrente del personaje para que este lo vea, pero de igual forma lo ignora.

“Entiendo el cansancio de los que trabajan con esto, pero ¿por qué todos los niños blancos fueron abrazados y mi hijo no?”, escribió Belloli en el video compartido en sus redes sociales. Cabe destacar que actualmente el jugador está concentrado con Brasil para el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia.

Tras el episodio y las denuncias, la pareja del jugador compartió un post en su Instagram en la que aparece junto a su hijo y la mascota de Mickey Mouse. Hasta el momento, la compañía no ha emitido una declaración sobre el incidente.



