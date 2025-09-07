Lili Estefan y Dayanara Torres hablan del ‘encanto’ que tienen los feos 

En el programa El Gordo y la Flaca surgió un tema bastante divertido para la audiencia, pues Lili Estefan y Dayanara Torres hablaron del encanto que tienen para las mujeres los hombres menos agraciados.

“¿Qué está pasando con los feos? Es verdad señores que si entran a un cuarto y hay hombres lindos, las mujeres están viendo a los lindos y el feo tiene que buscar la manera de llamar la atención”, comentó la presentadora cubana.

Luego de esto, la boricua habló del shrekking, una tendencia que cada vez tiene más auge. “Es eso, cuando a las mujeres nos gustan hombres que no son tan atractivos, el problema es que cuando terminas con ellos, igual te rompen el corazón”, comentó.

En el show hicieron una encuesta a diferentes habitantes de Nueva York para conocer la opinión acerca de este tema.

Algunos entrevistados comentaron: “Los hombres feos son más detallistas, cuidan a las mujeres, saben lo que tienen, saben valorar más”.

En la encuesta, mencionaron a cantantes como Marc Anthony, que consideran se ve un hombre caballeroso y atento. “Es espléndido, es amoroso, cariñoso y tiene dinero”, dijo una entrevistada.

Dayanara Torres y Lili Estefan defendieron al salero. “¿Por qué me le dicen feo a mi flaco de oro?”, preguntó la conductora del show. Mientras que la ex reina de belleza dijo: “Ryan es pura copia de su papá y Ryan es bellísimo”.

La conclusión a la que llegaron en el show de entretenimiento es que al final cualquier hombre puede romperte el corazón, por lo que no es tan importante la apariencia física.

En el canal de YouTube del show dejaron comentarios como: “El feo o la fea tiene que esforzarse. Pero tampoco quedarse feo toda la vida se puede mejorar”, “Marc Anthony es feo, pero millonario”.