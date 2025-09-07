Padre en Kentucky golpeó, mordió y arrojó por las escaleras a su hijo de 5 años: El niño murió

Un niño de cinco años, identificado como Elious Rayne, murió esta semana en Louisville, Kentucky, tras haber sido pateado, golpeado, mordido y arrojado por las escaleras presuntamente por su padre, quien negó el crimen.

Las autoridades informaron que el pequeño presentaba múltiples lesiones graves incompatibles con una simple caída, lo que llevó a acusar a Laron D. Gardner Jr., de 24 años, de asesinato y abuso infantil en primer grado, según Law&Crime.

La policía acudió el martes en la tarde a una vivienda en la avenida Conestoga, luego de recibir el reporte de un menor con heridas traumáticas. Elious fue trasladado de urgencia a un hospital pediátrico, donde falleció al día siguiente.

Una autopsia confirmó que los daños sufridos eran consistentes con una agresión violenta y no con un accidente doméstico.

Según la declaración de la hermana del niño, Gardner lo habría pateado, golpeado y mordido antes de empujarlo escaleras abajo. En ese momento, ambos menores estaban solos con el acusado.

Padre detenido

Gardner fue detenido el viernes y presentado ante un juez al día siguiente, quien fijó una fianza de un millón de dólares en efectivo.

“No cabe duda de que el señor Gardner representa un peligro para la comunidad”, señaló el magistrado, de acuerdo con el medio local WLKY. El hombre permanecerá bajo custodia a la espera de una audiencia prevista para el 15 de septiembre.

Mientras tanto, la familia de Elious inició una recaudación en línea para cubrir los gastos funerarios. En la página, allegados expresaron el dolor de perder al niño en circunstancias tan trágicas: “No solo hemos perdido a Eli, también hemos tenido que averiguar cómo sucedió”.

Sigue leyendo:

· Porrista de la Universidad de Kentucky arrestada tras hallazgo de bebé muerto en su armario

· Arrestan en Florida al exjugador de New York Giants, Micheal Barrow, por golpear accidentalmente a su esposa

· Acusan a madre del niño desaparecido en Kentucky cuyo cuerpo fue hallado a 19 millas de su casa