¡SIIIUUU! Cristiano Ronaldo marcó doblete ante Armenia [Video]

El delantero portugués Cristiano Ronaldo sigue con su meta trazada hacia los 1,000 goles en el fútbol profesional y este sábado aumentó nuevamente la cuenta con un doblete durante la victoria a domicilio 5-0 ante Armenia, en el inicio de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.

A sus 40 años Ronaldo sigue estando vigente al llegar, con las dos anotaciones, a los 942 goles, en un encuentro donde también fue figura su nuevo compañero en el Al-Nassr, Joao Félix, quien marcó igualmente par de goles.

El exdelantero del Atlético Madrid y Barcelona, abrió el marcador en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, de Ereván, con un cabezazo en el minuto 9 tras un pase desde la banda derecha del también exbarcelonista João Cancelo.

Once minutos más tarde, Portugal aumentó su ventaja con otro tanto, esta vez anotado por Cristiano con el pie derecho, después de una asistencia del defensa de Al Hilal saudí Rúben Neves. A la media hora, Cancelo la afianzaba aún más metiendo el balón en el fondo de la red aprovechando una cierta confusión en el área.

La segunda mitad tampoco empezó muy bien para Armenia, ya que apenas habían pasado unos segundos cuando Cristiano hizo el doblete con un verdadero golazo desde fuera del área que no pudo detener el guardameta armenio Henri Avagyan.

El capitán luso fue relevado en el 56′ por el delantero del PSG, Gonçalo Ramos, quien a los cinco minutos de saltar al césped hizo una asistencia a João Felix que acabó en gol de un taconazo.

Tras ganar a Armenia, la selección portuguesa, que está en el grupo F, donde también juegan Hungría e Irlanda, parte hacia Budapest, donde el próximo día 9 se medirá a los húngaros.

Mira el resumen del partido y los goles de Cristiano Ronaldo aquí:

