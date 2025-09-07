Sanders critica a demócratas de Nueva York por no respaldar a Mamdani

El senador por Vermont, Bernie Sanders, criticó a los líderes del Partido Demócrata de Nueva York por no apoyar al candidato demócrata, Zohran Mamdani, para la alcaldía de la ciudad, pese a la evidente popularidad del aspirante entre los electores de la Gran Manzana.

“Me resulta difícil entender cómo los principales líderes demócratas del estado de Nueva York no apoyan al candidato demócrata”, expresó Sanders durante un mitin con Mamdani, una parada de la gira “Luchando contra la oligarquía” del líder progresista.

El senador no dijo nombres, pero su ataque posiblemente estaba dirigido al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y a la gobernadora Kathy Hochul, demócratas moderados de Nueva York que todavía no han brindado su apoyo públicamente a Mamdani incluso tras su victoria de 12 puntos ante Andrew Cuomo en las primarias demócratas de junio.

Sanders insinuó que si cualquier otro demócrata tuviera ese tipo de éxito, los líderes del partido harían fila para ofrecerle su apoyo.

“Si un candidato comenzara con un 2% en las encuestas, consiguiera 50,000 voluntarios, generara un enorme entusiasmo, involucrara a los jóvenes en el proceso político y consiguiera que los votantes no tradicionales votaran, los líderes demócratas estarían entusiasmados”, apuntó.

El éxito de Mamdani entre los electores pareció empeorar la división entre progresistas como la representante Alexandria Ocasio-Cortez y moderados como Schumer y Jeffries, quienes lideraban el partido durante su derrota electoral total el año pasado.

Asimismo, su silencio sobre Mamdani se produce en medio de informes del presidente Donald Trump y líderes empresariales como el administrador de fondos de cobertura, Bill Ackman, han intentado reducir el campo de los candidatos y consolidar el voto anti-Mamdani detrás del exgobernador Cuomo, quien se postula como independiente tras perder la nominación demócrata.

Mamdani ha recibido fuertes críticas por su postura en apoyo a los palestinos, sus declaraciones anteriores a favor de la desfinanciación de la policía y su relativa inexperiencia. El candidato, de 33 años, solo ejerció un mandato en la Asamblea estatal antes de lanzarse por la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

No obstante, su plataforma para la alcaldía ha sido menos polémica. El joven político ha propuesto crear más supermercados municipales, autobuses gratuitos, guarderías gratuitas y una congelación de alquileres para inquilinos con renta estabilizada.

Mamdani ha afirmado que la policía desempeña un papel crucial en la seguridad pública, pero recomendó una nueva agencia municipal para ofrecer una respuesta integral del gobierno a las causas de la violencia, como la pobreza y la falta de atención a la salud mental.

En este sentido, Sanders indicó que los donantes ricos que trataban de respaldar a Cuomo estaban preocupados por sus resultados, informó Gothamist.

“¿De qué tienen miedo estos oligarcas?”, se cuestionó Sanders. “El Sr. Mamdani se está convirtiendo en un ejemplo de lo que podría suceder en todo el país”.

Mamdani presentó su candidatura como una afirmación de la democracia.

“Esta es una ciudad donde elegiremos a nuestro propio alcalde”, apuntó. “No será Donald Trump. No será Bill Ackman. No será DoorDash . Elegiremos a nuestro alcalde”.

Por su parte, el actual alcalde Eric Adams reiteró el viernes que seguiría en la carrera tras los rumores de que abandonaría su candidatura a la reelección independiente a cambio de un trabajo en la administración de Trump.

“Estoy en esta carrera y soy el único que puede vencer a Mamdani”, insistió Adams el viernes.

En este sentido, Cuomo acusó a Mamdani de ser un “simpatizante del terrorismo” y manifestó el sábado que los republicanos quieren que gane para que Trump pueda tomar el control de la Gran Manzana.

Habló en un desfile del Día del Trabajo en Midtown, donde Mamdani y Sanders marcharon juntos con otros políticos, incluida la gobernadora de Nueva York. El patrocinador del desfile, el Consejo Central del Trabajo de la Ciudad de Nueva York (AFL-CIO), está entre varios sindicatos que han dado su apoyo a Mamdani.

Sanders respaldó a Mamdani, su compañero socialdemócrata, poco antes de las primarias demócratas para la alcaldía de junio, poniendo de manifiesto su influencia detrás de una campaña que muchos consideraban una posibilidad remota en ese entonces.

Mamdani es el favorito de acuerdo con los últimos sondeos, seguido de Cuomo, el candidato republicano Curtis Sliwa y Adams.

Cuando Sanders y Mamdani pronunciaron el nombre de Cuomo, la muchedumbre lo abucheó repetidamente.

Ambos políticos hicieron énfasis en la cantidad de dinero que esperaban que los rivales de Mamdani gastaran en su esfuerzo por derrotarlo.

“Nos enfrentaremos a un tipo de oposición que aún no hemos visto en esta ciudad”, dijo Mamdani.

