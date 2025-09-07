Trump niega una guerra con Chicago y asegura que “limpiará” las ciudades de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su administración no se prepara para una “guerra” con Chicago, sino para “limpiar” las ciudades del país.

La aclaratoria la hizo un día después de que publicara en Truth Social una polémica imagen inspirada en la película Apocalypse Now, en la que se mostraba sobre los rascacielos de Chicago rodeado de helicópteros y llamas.

“Me encanta el olor a deportaciones en la mañana. Chicago va a descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”, escribió Trump en esa publicación, en referencia a su reciente iniciativa para renombrar el Departamento de Defensa.

Este domingo, antes de viajar a Nueva York para asistir a la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos, el presidente matizó: “No vamos a ir a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades”.

Reporter: "Are you trying to go to war with Chicago?"



Trump: "When you say that, darling, that's fake news." pic.twitter.com/C2DaMq6Hle — Fox News (@FoxNews) September 7, 2025

El zar de la frontera, Tom Homan, defendió posteriormente que el mensaje fue “sacado de contexto”.

En una entrevista con CNN, aseguró que la declaración aludía a una ofensiva contra los carteles criminales, la inmigración irregular y las amenazas a la seguridad pública.

Homan anticipó además que el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago podría comenzar esta misma semana, aunque evitó dar detalles por tratarse de información reservada para las fuerzas del orden.

La estrategia de Trump replica la intervención ordenada en Washington el pasado 11 de agosto, cuando asumió el control de la seguridad en la capital durante 30 días al declarar una “emergencia” por la criminalidad.

A pesar de que las cifras de homicidios se encuentran en su nivel más bajo en tres décadas, el despliegue de la Guardia Nacional fue prorrogado hasta el 30 de noviembre, en medio de nuevas demandas judiciales contra la Casa Blanca.

El republicano ha manifestado su intención de extender estas medidas a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva Orleans y Baltimore, pese a la oposición de alcaldes y gobernadores que denuncian una militarización innecesaria y políticamente motivada.

