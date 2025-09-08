Al menos seis muertos tras tiroteo masivo en una parada de autobús en Jerusalén

Al menos seis personas murieron y otras 11 resultaron heridas luego de un ataque armado en Jerusalén protagonizado presuntamente por dos hombres palestino en una parada de autobús este lunes.

De acuerdo con imágenes de una cámara, se mostraron a varias personas que huían mientras se oían disparos, cerca de un autobús detenido al borde de una carretera. Otras imágenes mostraron el parabrisas y las ventanas del vehículo baleadas.

“De repente, oí los disparos… Sentí que corría una eternidad. Pensé que iba a morir”, declaró a la televisión israelí Ester Lugasi, una de las personas heridas tras el ataque.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita el lugar de un ataque a tiros perpetrado por dos hombres armados palestinos, en el que varias personas murieron y otras resultaron heridas en una parada de autobús en Jerusalén. (Foto: Mahmoud Illean/ AP)

Detalles sobre las víctimas del tiroteo

De acuerdo con el servicio de ambulancias, las primeras cinco víctimas fueron identificadas como un hombre de 50 años, una mujer de la misma edad, y tres hombres de aproximadamente 30. La sexta víctima fue reportada momentos más tarde por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar.

El funcionario acotó que los atacantes eran palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel. La policía israelí informó que los atacantes llegaron en auto y comenzaron a disparar en la parada de autobús del cruce de Ramot. Se recuperaron varias armas, municiones y un cuchillo que los agresores utilizaron.

Declaraciones de altas autoridades israelíes

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que las fuerzas israelíes persiguieron a los sospechosos que ayudaron a los agresores. En la zona de Ramot, las imágenes de Reuters mostraron una fuerte presencia policial tras el tiroteo.

Entretanto, el ejército israelí desplegó soldados en la zona para asistir a la policía en la búsqueda de los responsables. También había soldados que operaron en Ramala, Cisjordania, para llevar a cabo interrogatorios y “prevenir el terrorismo”.

El grupo terrorista islamista Hamás calificó a los sospechosos como “combatientes de la resistencia”, pero de momento no se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Por su parte, la Yihad Islámica también elogió el tiroteo.

