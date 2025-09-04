La boda de Taylor Swift y Travis Kelce podría ser en el verano de 2026

Hace unas semanas Taylor Swift y Travis Kelce hicieron público su compromiso, por lo que ahora las fanáticas de la estrella pop están muy pendientes de todos los detalles de la boda.

Una fuente cercana a la pareja le asegura a ‘Page Six’ que ellos no están desesperados por casarse, aunque por los momentos se ha evaluado la posibilidad de celebrar la boda en julio del 2026.

Swift es la cantante más importante del mundo en la actualidad, y su vida sentimental siempre ha sido tema de conversación en su carrera, por lo que sin duda será la vida más esperada del año que viene.

Aunque no hay declaración oficial, la misma fuente le dijo a ‘Page Six’ que la boda se celebraría en Rhode Island.

No es de extrañar que Swift decida celebrar su boda en Rhode Island, pues allí es donde está la famosa propiedad donde suele celebrar momentos especiales, incluyendo el 4 de julio.

La propiedad es conocida como ‘High Watch’ y le pertenece a la cantante desde 2013, año en qué la compró por $17.75 millones de dólares.

Una de sus características principales es su acceso y vista al mar, aunque también se debe mencionar la casa principal de 11,000 pies cuadrados.

Podría asegurarse que esta es la casa más importante en la cartera de bienes raíces de la cantante, e incluso el año pasado decidió comenzar una reforma en el sitio valorada en $1.7 millones de dólares.

Antes de que se hiciera público el compromiso, ya había rumores de que la pareja estaba buscando una propiedad para comprar juntos y por los momentos han evaluado una opción en Ohio, donde nació el jugador de fútbol americano.

