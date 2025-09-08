Liberan a 45 militares secuestrados al suroeste de Colombia

Los 45 militares colombianos que se encontraban secuestrados desde el domingo por comunidades del departamento del Cauca, en el suroeste del país, ya fueron liberados este 8 de septiembre.

Tras su liberación, los militares fueron trasladados a Popayán, la capital departamental, para iniciar un proceso de evaluación médica, según añadió una fuente a la agencia EFE, que manifestó no tener conocimiento de si en el proceso hubo mediación de una comisión humanitaria.

Estaban en un opertivo en la zona

Lugareños del conflictivo departamento del Cauca secuestraron en la víspera a los 45 uniformados que participaban en una operación contra el grupo armado ilegal Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.

El Ejército informó que los militares fueron retenidos por comunidades, supuestamente instrumentalizadas por las disidencias, en la vereda El Tigre, del municipio de El Tambo.

“Demuestran que se están debilitando”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que este secuestro era una demostración de la debilidad de ese grupo delincuencial con vínculos con el narcotráfico.

“Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez demuestran más que se están debilitando”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario añadió que los ataques y secuestros de los que han sido víctimas los soldados en diferentes partes del país en semanas recientes no serán respondidos con acciones militares contra civiles.

Cinco retenciones militares

El secuestro ocurrió en la misma zona rural donde días antes fue abatido Willington Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, presuntamente uno de los principales jefes del EMC, reportó EFE.

Durante 2025, al menos cinco retenciones de militares se han dado en Cauca, Valle del Cauca y Guaviare, donde operan las disidencias FARC al mando de Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados del país.

