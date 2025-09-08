Muerte de una bebé de El Bronx fue declarada homicidio tras daño cerebral severo

Una bebé de El Bronx de apenas un año, que fue llevada de urgencia al hospital en estado crítico a finales del mes de agosto, murió el viernes, y la policía indicó que están investigando su muerte como un homicidio.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) encontraron a Imani Mitchell, de un año, semiinconsciente en un edificio ubicado en la intersección de la Avenida Union y la Calle 152 Este en Melrose, tras responder a una llamada al 911 alrededor de las 9:30 de la mañana del 28 de agosto, de acuerdo con las autoridades.

Fue trasladada al Hospital de Harlem, donde permaneció hasta que perdió la vida el viernes pasado debido a las graves lesiones cerebrales, informó la policía.

Las autoridades expresaron el domingo que su muerte fue declarada homicidio, informó Gothamist.

El 29 de agosto, un día después de que la menor fuese golpeada y posteriormente hospitalizada, los oficiales informaron haber detenido al novio de la madre de Mitchell, Jerome Thomas, de 19 años, y lo acusó por cargos de agresión y de poner en peligro el bienestar de un niño. Agregaron que vivía en el mismo domicilio donde la madre fue encontrada en apuros.

Asimismo, los funcionarios informaron este lunes que se esperaban cargos adicionales en el caso.

Los datos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) hasta agosto se puede observar que los homicidios en la comisaria 40, que incluye Melrose, se redujeron a dos en comparación con el mismo período de 2024. En toda la ciudad de Nueva York, bajaron a un 20%, de acuerdo con la información.

