Bebé de El Bronx se aferra a la vida tras recibir repetidos golpes en la cabeza

La vida de una bebé pende de un hilo el sábado luego de haber recibido supuestamente varios puñetazos en la cabeza de un hombre de El Bronx, informaron las autoridades.

Identificado como Jerome Thomas, de 19 años, fue acusado de agresión en primer grado y poner en peligro a un niño por presuntamente golpear con su puño cerrado en la cabeza de la bebé de un año dentro de un apartamento de Woodstock cerca de las 2:30 de la madrugada del jueves, indicó la policía.

Cuando los funcionarios respondieron a una llamada sobre alguien que necesitaba ayuda, hallaron a Thomas, una mujer, de 25 años, y a la bebé maltratada, que estaba semiconsciente, dentro del apartamento de Union Avenue, explicaron los agentes el sábado.

La bebé fue trasladada al Hospital de Harlem en condición crítica, pero estable, indicaron los oficiales.

No ha quedado del todo claro si la mujer o Thomas son los padres biológicos de la bebé, o cuál era la relación entre los dos adultos, señaló el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los detectives fueron vistos sacando bolsas de evidencia del apartamento el sábado en la tarde.

Una vecina de nombre, Nicole LaCroix expresó que el trío era nuevo en el edificio y que tenía la impresión de que Thomas y la mujer estaban saliendo, informó New York Post.

“Pasé un rato con la madre, y supongo que con su novio una noche, simplemente porque eran nuevos en la zona, y les estábamos mostrando dónde están algunas tiendas y cosas así. Como vecina, fui útil, ya que soy un poco mayor que la joven”, manifestó LaCroix, quien recordó haber pasado tiempo con la bebé.

“Tenía a la bebé en brazos, ¿sabes?, porque pasamos un rato juntos. Estaba jugando con mi teléfono; era una niña de un año muy activa”.

La residente dijo que su hija escuchó “discusiones” provenientes de apartamento del trío y que deseaba haber “intervenido y ayudado”.

Otro vecino, Anthony, confirmó que la pareja peleaba frecuentemente y aseguró que una vez la mujer lanzó la ropa del hombre al pasillo en medio de una discusión.

“Se pelean todas las noches. Los he oído discutir todas las noches desde que se mudaron aquí… ‘Que te jodan, p***’. Y ‘Lárgate’. Varias veces le sacó la ropa, pero volvían a estar juntos el mismo día.”

Anthony apuntó que la pelea de la pareja el jueves en la noche lo despertó.

Thomas se declaró inocente de los cargos en su comparecencia en la Corte Penal de El Bronx el sábado, donde un juez ordenó prisión preventiva sin derecho a fianza.

Su siguiente fecha de audiencia judicial es el próximo 4 de septiembre.

