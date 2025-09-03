Familia de bebé golpeada por novio de la madre cree que no sobrevivirá, sujeto acusado de agresión grave

Una bebé de El Bronx de un año está batallando para sobrevivir, de acuerdo con su familia, luego de que, según las autoridades, el novio de su madre le dio varios puñetazos en la cabeza.

La niña, identificada como Imani-Dior Monique Mitchell estaba semiinconsciente cuando los funcionarios, que respondieron a una llamada del 911 de su madre, se apersonaron en el apartamento en Union Ave., cerca de la calle 152 Este, en el sur del Bronx, alrededor de las 9:30 de la noche del jueves pasado, indicó la policía.

“Esto parece sacado de una película”, dijo LeNesha Mitchell, de 25 años, madre de la pequeña. “Ella fue mi luz, me cambió. Me hizo sentir más segura de mí misma como madre primeriza. Estaba aprendiendo de ella. Era alegre, inteligente y divertida”.

El rostro y la cabeza de la infante estaba muy hinchadas, particularmente alrededor del ojo izquierdo contusionado, y además tenía dificultades para respirar cuando los agentes llegaron, dice la denuncia penal.

Los paramédicos la llevaron de urgencia al Hospital Harlem, donde en principio se encontraba en estado crítico, pero estable con diferentes lesiones graves. Actualmente, la niña lucha por su vida, dice la familia, que se reunió en el hospital.

“Cuando entró en la ambulancia, estaba estable y aún respiraba por sí sola, pero estaba entrando en shock y tenía dificultad para respirar”, expresó la hermana de LeNesha Mitchell, quien pidió no ser identificada.

“Tenemos 24 horas para decidir qué vamos a hacer. Mi sobrina está prácticamente en muerte cerebral”.

Imani-Dior necesitó ser conectada a un respirador y soporte vital, y tuvo una hemorragia subdural extensa del lado derecho de la cabeza, dicen los documentos judiciales.

Las heridas propinadas le provocaron hinchazón y presión intracraneal, lo que le causó una hernia cerebral, por lo que los médicos tuvieron que extirpar parte del cráneo para aliviar la presión.

El novio de la madre, Jerome Thomas, de 19 años, admitió ante la policía haber dado un par de golpes en la cabeza de la bebé con una “mano fuerte”, haciéndola llorar, de acuerdo con la denuncia penal que tiene en su contra.

Al día siguiente de que la infante fuese llevada de urgencia al hospital, los funcionarios lo acusaron de agresión grave y poner en peligro la vida de un menor, informó Daily News.

Mitchell declaró a los oficiales que dejó a su hija al cuidado de Thomas y, cuando volvió 45 minutos después, la halló con varios hematomas en la cama.

“Antes de salir por la puerta para ir al supermercado, la recogí”, declaró Mitchell, rompiendo a llorar. “Me extendió las manos y me dio un beso en la mejilla. Luego volví a todo eso”.

Thomas no es el padre biológico de la menor, pero lleva cuatro meses saliendo con Mitchell, según su testimonio.

“Regresó y encontró a su hija en una posición extraña, inconsciente y envuelta en mantas”, explicó la hermana de Mitchell. “Incluso llamó a la policía desde su teléfono. Él se negaba, le quitaba el teléfono y seguía intentando arrebatarle a la bebé, diciendo que estaba bien y dormida”.

“Tiene que pagar por esto”, agregó la tía de la bebé.

Thomas fue procesado en la Corte Penal de El Bronx el sábado y se ordenó su detención sin fianza. Debe regresar al tribunal, mañana, jueves.

El acusado le había contado a la familia en las últimas semanas que había estado escuchando la voz de su sobrino de 7 meses, quien murió hace poco. Se despertaba en medio de la noche con sudores fríos, diciendo que oía a su sobrino llorar y estar de pie junto a él, dijo la tía de Imani-Dior.

Sigue leyendo: