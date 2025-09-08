Starbucks cerrará 90 sucursales en 2026

La cadena de cafeterías Starbucks anunció un plan que contempla el cierre o transformación de hasta 90 sucursales en 23 estados de Estados Unidos a partir de 2026.

La medida forma parte de un cambio de estrategia que busca recuperar la esencia de la marca y ofrecer experiencias más personales a los clientes.

El presidente y director ejecutivo de Starbucks, Brian Niccol, explicó que algunos de los locales creados únicamente para recoger pedidos móviles resultaron excesivamente transaccionales y carentes de la calidez y la conexión humana que definen a nuestra marca.

Por ello, dichos establecimientos serán eliminados o convertidos en cafeterías tradicionales.

Los cierres afectarán especialmente a ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, donde se concentran decenas de tiendas con formato ‘pick-up’ o de entrega rápida.

Tan solo en Manhattan, al menos 10 direcciones aparecen en la lista de posibles cierres, entre ellas la ubicada en la 42nd Street con Park Avenue y la de Broadway entre la calle 36 y 37.

En California, el impacto también será significativo con locales en Glendale, Santa Mónica y San Diego.

Otros estados con sucursales incluidas en el plan son Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Ohio, Texas, Virginia y Washington, entre otros.

En algunos casos, como en Tempe y Chandler, Arizona, los locales catalogados como de ‘recogida’ cuentan en realidad con áreas de consumo y autoservicio, lo que deja abierta la posibilidad de que se transformen en cafeterías de servicio completo en lugar de desaparecer.

La compañía señaló que este ajuste responde a su estrategia ‘Back to Starbucks’, con la cual busca adaptarse a un consumidor que procura estirar su presupuesto en alimentos y bebidas, pero que aún valora las interacciones significativas dentro de sus rutinas diarias.

En lugares como San Francisco, donde seis cafeterías cerraron en los últimos nueve meses, algunos analistas consideran que la empresa podría estar replanteando su presencia en ese mercado.

En contraste, Starbucks también ha inaugurado nuevas tiendas en otros puntos del país, como Bluffton, Carolina del Sur, lo que indica que el rediseño de su huella comercial no implica una reducción general, sino una reconfiguración de formatos.

Con más de 16,000 sucursales en Estados Unidos, Starbucks aseguró que los clientes seguirán teniendo acceso a la marca, incluso en ciudades donde los locales de recogida cierren.

En esos casos, las órdenes móviles seguirán disponibles, pero los clientes deberán recoger sus bebidas en cafeterías tradicionales.

Sigue leyendo:

– Starbucks trae de regreso el icónico PSL y presenta una novedad: el Pecan Oatmilk Cortado

– Más que café: Starbucks ahora ofrece bebidas con hasta 36 gramos de proteína

– Dr Pepper BlackBerry Shake: la nueva bebida de Whataburger para el verano