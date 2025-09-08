Vasco Aguirre espera un México más agresivo en amistoso frente a Corea del Sur

El estratega de la selección de México, Javier “Vasco” Aguirre, señaló este lunes en previa del amistoso frente a Corea del Sur en Nashville, Estados Unidos, que espera que su equipo pueda ser más agresivo ofensivamente hablando ante los asiáticos.

México empató sin goles con Japón el sábado pasado, en el primero de dos juegos de preparación del Tri en la fecha FIFA de septiembre, mostrando falencias en la ofensiva que Aguirre atribuyó ante los medios como “limitaciones mentales” de sus dirigidos.

“Hay que mejorar el atrevimiento en el ataque. Tenemos una pelota fácil para jugar y decidimos no correr riesgos, preferimos que se equivoque otro. Ante Japón pudimos hacer más goles y por nuestras propias limitaciones mentales no lo hicimos“, explicó en la rueda de prensa antes de medirse con los coreanos.

Ante los nipones, los mexicanos tuvieron poco juego ofensivo en el primer tiempo y en la segunda mitad, fallaron sus únicas dos ocasiones frente al marco.

El Vasco admitió que el que haya habido tanta rotación de futbolistas desde el inicio de su proceso, en agosto de 2024, hasta ahora, ha dificultado implantar su idea de juego.

“Hemos ido formando un grupo que ha ido asimilando nuestras ideas, adaptándose en los compromisos oficiales y amistosos. El funcionamiento del equipo no ha sido difícil porque entran y salen jugadores de las convocatorias. Ha habido evolución, que a veces no se refleja en los resultados finales“.

Desde que tomó el banquillo tricolor, el antiguo entrenador del Atlético de Madrid devolvió a México a la conquista de trofeos: en 2025 obtuvo la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro.

Aguirre se prepara para comandar a su país en el 2026 en un tercer Mundial, luego de hacerlo en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El próximo año, los mexicanos serán locales, ya que organizarán la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá.

“Corea será muy parecido a Japón en lo táctico, físico, pero mucho más agresivo, más acostumbrado a los cuerpo a cuerpo. Están, como nosotros, más acostumbrados a competir con el límite del reglamento”, sentenció Aguirre.

