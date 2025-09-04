Luis Ángel Malagón elogia el rendimiento de Gilberto Mora: “Tiene para comerse el mundo”

El joven futbolista mexicano de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, se ha convertido en una de las mayores sensaciones dentro de la Liga MX debido al gran trabajo que ha realizado desde que ayudó a los dirigidos por Javier Aguirre para conquistar la Copa Oro 2025 y especialmente dentro del torneo Apertura 2025; competencias en las que demostró una impresionante capacidad de juego a sus 16 años y que ha generado fuertes rumores sobre su salto a Europa con clubes como el Real Madrid.

Una de las figuras que ha decidido pronunciarse sobre este enorme impacto dentro de la Liga MX ha sido el guardameta de la Máquina de Cruz Azul, Luis Ángel Malagón, quien reconoció el talento que posee este jugador de 16 años y a quien ve consagrándose como uno de los mejores del país para los próximos años si logra seguir desarrollando cada una de sus habilidades; aunque también destacó que es importante respetar el tiempo para cada una de estas hazañas.

Estas declaraciones las realizó Malagón durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, donde manifestó sus buenos deseos para que Mora pueda seguir creciendo como jugador y así poder ayudar tanto al club en el que se encuentre y a la selección mexicano; aplaudió el trabajo que ha realizado su papá para convertirse en una guía en medio del complicado mundo del fútbol.

“El niño Mora, ese muchacho yo creo que tiene para comerse el mundo a sus pies, y ojalá sepa comérselo, y qué bueno que tiene su papá ahí guiándolo”, expresó.

Asimismo el portero de los cementeros consideró que Gilberto Mora tiene muchas posibilidades de poder formar parte de la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre para lo que será su participación en la Copa Mundial de la FIFA de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

“Yo creo que se tiene mucho con qué hacer, aunque digan que no; hay buena mano, hay buena materia prima y ahora sí se revierte el dicho de que hay maderas que no agarran el barniz, yo creo que ahora sí hay maderas que van a agarrar ese barniz que es el del profe (Aguirre), primeramente Dios, el chiste es creer en él, trabajar y lo demás se va a ir acomodando”, resaltó.

“Yo creo que se debe de reconocer lo que se hicieron en los últimos dos torneos, que se ganó el Final Four por fin, nunca se había ganado, y se es bicampeón de la Copa Oro; entonces, llegar a un mundial con dos títulos en la bolsa, sabiendo que ya no tienes más competencias de por medio, creo que es algo bueno”, concluyó el portero de Cruz Azul en sus declaraciones.

Apoyo al Vasco

Con respecto a la selección mexicana, Luis Ángel Malagón aplaudió también el trabajo que ha realizado Javier Aguirre desde su llegada al banquillo, afirmando que ha trabajado en cambiar la mentalidad del equipo y esto se ha reflejado en cada partido que disputan y especialmente tras ganar la Copa Oro.

“Yo creo que Javier inyectó otra vez ese amor por estar ahí no sé cómo explicarlo, pero parece que otra vez se siente ese orgullo de decir es Selección, esa hambre, ese punch, no sé. Creo que hizo muy bien la llegada del profe, porque él ama México, obviamente uno ama a México, somos mexicanos, pero como él vive la vida, te hace ver el futbol de otra manera y te hace querer siempre estar de ese lado”, mencionó.

