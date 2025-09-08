Regreso de Julián Quiñones a la selección mexicana está alejado

El delantero colombiano y naturalizado mexicano, Julián Quiñones, se convirtió en una de las ausencias más llamativas de la última convocatoria presentada por Javier Aguirre para la doble fecha de partidos amistosos que disputó la selección mexicana contra los combinados nacionales de Japón y Corea del Sur para su preparación al Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

El cuadro azteca no logró demostrar avances deportivos tras el empate 0-0 ante los nipones y muchos creen que ocurrirá un resultado similar para este martes ante Corea al no mostrar ningún rendimiento ofensivo que generara reales ocasiones de gol en el área rival; ante esto muchos consideran que la presencia de Quiñones sería fundamental para este equipo que sigue sin encontrar una amplia capacidad goleadora a falta de un año para la máxima cita deportiva de la FIFA.

A pesar de esto el reportero de TUDN, Alex de la Rosa, afirmó que el regreso del cafetero a la selección mexicana será más difícil de lo esperado a pesar del gran rendimiento que ha venido demostrando con el Al-Qadisiya de la Liga de Arabia Saudí, competencia en la que sigue demostrando la buen anotador que es y lo valioso que puede ser para una plantilla al momento de estar en el terreno de juego.

Mexico’s Julian Quinones reacts after scoring a goal against Panama during the first half of a CONCACAF Nations League semifinals soccer match, Thursday, March 21, 2024, in Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)

“Hoy no llamó a Quiñones y me dicen que va ser difícil que vuelva a la Selección. No fue algo disciplinario ni mucho menos, pero no termina de encajar. A Javier no le gusta, no encontró bien dónde ponerlo: si por izquierda o por detrás del nueve”, dijo sobre el antiguo campeón de la Liga MX con las Águilas del Club América, Rojinegros del Atlas y Tigres de la UANL.

“Creo que tampoco hizo mucho click con él…no sé si vuelva Quiñones a la Selección. prefiere traer a Berterame que a Julián Quiñones”, agregó el reportero en sus declaraciones.

Es importante resaltar que Julián Quiñones logró marcar su primer gol de la temporada 2025-26 con el Al-Qadisiya, equipo que venció por 3-1 al Al-Najma en la Jornada 1 de la Liga árabe.

La selección mexicana sigue trabajando arduamente para poder tener mejores resultados en estos partidos amistosos que forman parte de su preparación para lo que será su participación en el Mundial de 2026 al ser uno de los tres países clasificados de forma directa por ser anfitriones del certamen.

