window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Walmart vende un juego de patio de 3 piezas por solo $60

Este set es idea para colocar en espacios abiertos sin importar qué tan pequeños puedan llegar a ser

walmart-persecucion-inmigrantes

Walmart cuenta con decenas de descuentos de temporada.  Crédito: ACHPF | Shutterstock

Avatar de Julianis Caldera Torres

Por  Julianis Caldera Torres

Los muebles de exterior han evolucionado notablemente. Lo que antes era un accesorio incómodo y poco práctico ahora se ha convertido en un espacio para relajarse con estilo. Los juegos de patio actuales combinan diseño ergonómico y materiales de alta calidad, ideales para cualquier terraza o jardín.

Las ofertas en muebles de patio atraen a los consumidores que buscan comodidad y buen precio. Walmart presenta opciones destacadas que captan la atención solo con ver las fotos, invitando a imaginarse descansando al aire libre, disfrutando de la funcionalidad y la estética de estos conjuntos modernos.

El Juego de patio Aiho de 3 piezas se encuentra actualmente en liquidación por solo $60, un 57% de descuento sobre su precio habitual de $140. La promoción lo convierte en una de las opciones más atractivas del mercado para quienes buscan calidad y economía.

Comodidad, durabilidad y diseño funcional

Este conjunto incluye dos sillas y una mesa auxiliar pequeña, fabricadas en acero inoxidable reforzado y resistente a la corrosión. Las sillas cuentan con tapizado de tela Textilene flexible y transpirable, mientras que la mesa dispone de un tablero de vidrio templado duradero, fácil de limpiar y estéticamente atractivo.

El diseño ergonómico garantiza comodidad durante largas horas de uso. Además, las piezas son impermeables y cuentan con almohadillas antideslizantes en las patas, lo que permite utilizarlas en exteriores todo el año sin preocuparse por la estabilidad, incluso en terrazas húmedas o pavimentos resbaladizos.

Los usuarios de Walmart han elogiado rápidamente este juego. Uno de ellos lo calificó como el “mejor juego de patio económico” y destacó que es perfecto para apartamentos con patios pequeños, demostrando que la combinación de funcionalidad y precio atractivo satisface a distintos tipos de compradores.

Especificaciones clave

  • Construcción: Acero inoxidable y tejido Textilene
  • Capacidad de peso: 330 libras por asiento
  • Tablero: Vidrio templado resistente a golpes

El Juego de patio Aiho de 3 piezas ofrece comodidad, durabilidad y estilo a un precio accesible. Con la liquidación vigente, esta es una oportunidad ideal para renovar espacios exteriores sin comprometer la calidad. Se recomienda aprovechar la oferta antes de que finalice.

En esta nota

Walmart
Trending
Contenido Patrocinado
Trending