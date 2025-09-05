De $400 a solo $53: Walmart remata mini proyector con Bluetooth 

Mantenerse al día con la tecnología de entretenimiento no tiene que significar gastar grandes sumas de dinero. Un ejemplo claro es la oferta especial que Walmart ha lanzado para el miniproyector Bluetooth Elephas, un dispositivo portátil que normalmente cuesta 400 dólares y que ahora puede conseguirse por tan solo 53 dólares.

Compacto, práctico y lleno de funciones modernas, este proyector se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes buscan disfrutar de películas, series o presentaciones en cualquier lugar. Con este descuento masivo, representa una oportunidad única para quienes siempre han querido un proyector sin comprometer su presupuesto.

Un dispositivo pequeño con gran rendimiento

El miniproyector Elephas destaca por su diseño portátil: con medidas de apenas 8 x 5 x 4 pulgadas, cabe fácilmente en una mochila o bolso, lo que lo hace ideal para viajes, reuniones familiares o noches de cine en casa. Su conectividad Bluetooth permite enlazarlo rápidamente con dispositivos iOS, Android y Windows, evitando cables y complicaciones.

Este producto puede alcanzar superficies de más de 200 pies cuadrados. Crédito: Captura web de Walmart

Además, cuenta con altavoces integrados de alta fidelidad, aunque también puede conectarse a equipos externos para quienes buscan una experiencia de sonido más potente. Su lente de vidrio recubierto de ocho capas ofrece imágenes nítidas y claras, proyectadas en superficies de hasta 200 pies cuadrados.

Detalles técnicos que lo hacen destacar

El proyector incorpora una bombilla con una vida útil de hasta 55.000 horas, lo que significa años de uso continuo sin necesidad de reemplazos. Esta durabilidad, sumada a su portabilidad, lo convierte en una inversión inteligente para quienes buscan un dispositivo confiable y de larga duración.

Las reseñas de compradores lo describen como “altamente portátil” y destacan la facilidad para ampliar lo que se reproduce en un teléfono hacia cualquier superficie plana. Varios usuarios también señalan que la conexión es sencilla y estable, incluso con diferentes sistemas operativos.

Beneficios del miniproyector Bluetooth Elephas

Descuento del 87 % : de 400 a solo 53 dólares.

: de 400 a solo 53 dólares. Conectividad Bluetooth compatible con iOS, Android y Windows.

compatible con iOS, Android y Windows. Lente de vidrio con recubrimiento de ocho capas para mejor imagen.

con recubrimiento de ocho capas para mejor imagen. Altavoces integrados de alta fidelidad.

de alta fidelidad. Vida útil de la bombilla de hasta 55.000 horas .

. Diseño portátil (8 x 5 x 4 pulgadas).

Por menos de 60 dólares, el miniproyector Bluetooth Elephas se convierte en una herramienta indispensable para quienes desean una experiencia de cine en casa o entretenimiento en cualquier lugar. Su portabilidad, calidad de imagen y precio reducido lo colocan como una de las mejores ofertas tecnológicas de Walmart en este momento.

