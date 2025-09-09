10 errores que haces al comprar en Costco

Costco es una de las cadenas más populares en Estados Unidos, pero incluso los compradores frecuentes pueden cometer errores que terminan costándoles dinero, tiempo o una mala experiencia.

Desde ignorar secciones clave hasta elegir los peores horarios para ir, aquí te contamos cuáles son las equivocaciones más comunes y cómo evitarlas.

1. Pasar por alto el área de comida

El área de comida suele estar a la entrada y muchos la evitan, pero es un error. No solo ofrece el famoso combo de hot dog y soda por $1.50 dólares, sino también pizzas, ensaladas con pollo rostizado, helados y galletas.

Algunos clientes veteranos incluso recomiendan comer antes de empezar la compra para tener más energía y evitar gastar de más por tener hambre.

2. Ignorar los productos Kirkland Signature

Muchos creen que las marcas reconocidas son siempre la mejor opción, pero el sello Kirkland Signature es fabricado en algunos casos por compañías como Duracell, Starbucks o Bumble Bee.

Comprar estos productos puede representar ahorros de hasta 40% sin sacrificar calidad.

3. No entender el código de precios

En Costco, las etiquetas esconden pistas: los precios terminados en .99 son regulares, en .97 son ofertas del gerente y en .09 suelen ser liquidaciones de marca.

Si ves un asterisco en la esquina superior derecha del letrero, significa que el producto será descontinuado.

4. Saltarse las comidas preparadas

Desde costillas estilo St. Louis hasta salmón relleno, las comidas listas de Costco pueden alimentar a varias personas y ahorrar tiempo en la cocina.

Además, se pueden combinar con otros productos de la tienda para armar platillos completos.

5. Ignorar la panadería

La sección de panadería ofrece panes rústicos horneados a diario, muffins, pasteles y los populares rollos de canela, los cuales regresaron en 2024.

6. Comprar sin lista ni presupuesto

Muchos entran por un pollo rostizado y salen con $400 dólares en compras. Para evitarlo, es mejor llevar una lista y fijar un presupuesto.

Apps de control de gastos pueden ayudar a no perder el rumbo.

7. Ir en fin de semana

Los sábados por la mañana son especialmente caóticos. Un usuario escribió en Reddit: “Era una locura. Todos parecían apurados”.

Lo recomendable es ir entre semana, al final del día o incluso los viernes por la noche, cuando hay menos gente.

8. Comprar con hambre

Ir con el estómago vacío puede llevar a llenar el carrito de antojos poco nutritivos.

La mejor estrategia es comer antes de entrar o aprovechar las estaciones de muestras gratis, aunque desde 2025 Costco restringió las degustaciones a menores que estén acompañados de un adulto.

9. Pasar de largo la sección de congelados

El área de congelados es una de las más completas: desde mezclas de vegetales hasta hamburguesas de sirloin y frutas orgánicas para postres.

Muchos compradores recomiendan los trozos de pechuga de pollo empanizados de Kirkland, considerados de gran calidad y precio competitivo.

10. No aprovechar las tarjetas de regalo

Las gift cards suelen ofrecer descuentos escondidos a la vista.

Por ejemplo, dos tarjetas de $25 dólares para Duck Donuts cuestan menos de $40 dólares.

También hay opciones para cadenas locales y nacionales, lo que las convierte en una oportunidad para ahorrar y apoyar negocios de la región.

