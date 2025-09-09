Consejo de Seguridad de ONU se reunirá de emergencia para abordar ataque a Catar

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el miércoles 10 de septiembre en Nueva York en una sesión de emergencia para tratar el ataque perpetrado por Israel en territorio de Qatar, según explicaron fuentes del Consejo.

La reunión prevista a las 15:00 hora local (19:00 GMT) ha sido solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia, los tres países musulmanes miembros actuales del Consejo de Seguridad, y tras ser exigida por Qatar.

El ataque israelí de este martes tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en la capital catarí, Doha, y causó la muerte de cinco miembros de la organización palestina, además de un agente catarí de la Policía.

Estado mediador

El primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó que el ataque israelí “no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral”, contra un “Estado mediador” que es sede de negociaciones formales entre Israel y el grupo palestino Hamás.

El ataque de Israel ha sido ampliamente criticado por toda la comunidad internacional, e incluso Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha emitido declaraciones contradictorias al respecto, lo que parece indicar que la acción no contó con su beneplácito.

En un comunicado, las FDI indicaron que los miembros del liderazgo de Hamás encabezaron las operaciones de la organización terrorista y que “son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”.

