Israel emprende ataque preciso contra líderes de Hamás en Qatar

Israel ejecutó el martes un ataque preciso en Doha, Qatar, dirigido contra altos miembros del liderazgo de Hamás, un ataque que fue confirmado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

En un comunicado, las FDI indicaron que los miembros del liderazgo de Hamás encabezaron las operaciones de la organización terrorista y que “son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”.

El comunicado no ofreció una ubicación específica del ataque ni confirmó si los objetivos fallecieron. Las FDI declararon que “antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar el daño a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e inteligencia adicional”, informó ABC News.

Reacción de las autoridades de Qatar

El Estado de Qatar, por su parte, condenó enérgicamente el ataque a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores. Un portavoz publicó en X que “el Estado de Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra la sede residencial de varios miembros del Buró Político de Hamás en Doha, la capital de Qatar”.

“Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes de Qatar”, señaló el portavoz, quien añadió que las agencias del país respondieron de inmediato al incidente.

Del mismo modo, el gobierno de Qatar afirmó que no tolerará la conducta de Israel ni ninguna acción que atente contra su seguridad y soberanía. También añadió que se realizaron investigaciones al “más alto nivel” y que se anunciarán más detalles una vez que estén disponibles.

El reciente ataque marcó un punto de tensión en las relaciones diplomáticas entre Israel y Qatar. La acción ocurrió en un momento de intensificación del conflicto en la región.

