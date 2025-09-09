Netanyahu afirma que ataque contra Hamás en Catar puede acercar el fin de la guerra en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió este martes la ofensiva aérea que alcanzó la capital de Catar, donde se encontraba parte de la dirigencia de Hamás. Según el mandatario, la operación militar busca acelerar el final de la guerra en Gaza si el grupo islamista acepta la última propuesta de tregua impulsada por Estados Unidos.

“Esta acción puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza. Israel ha aceptado los principios planteados por el presidente Donald Trump, que incluyen la liberación inmediata de todos los rehenes”, declaró Netanyahu durante un acto en Jerusalén organizado por la embajada estadounidense.

El ataque, ocurrido en Doha al mediodía, estuvo dirigido contra un edificio residencial en el que la delegación negociadora de Hamás discutía la iniciativa estadounidense de alto el fuego, reseñó Efe.

Fuentes de la organización confirmaron que todos los miembros de alto rango sobrevivieron, incluido Khalil al Hayya, jefe del equipo negociador, aunque sí se reportaron dos víctimas mortales: el hijo de al Hayya y un asistente cercano.

El gobierno catarí calificó el hecho de “ataque criminal” y de violación flagrante del derecho internacional. Catar, que junto a Egipto y Estados Unidos ejerce de mediador en las conversaciones, advirtió que investigará lo ocurrido y que ofrecerá detalles adicionales en los próximos días.

Desde Israel, Netanyahu justificó la acción como una respuesta al atentado perpetrado el lunes en Jerusalén, que dejó seis muertos y fue reivindicado por las Brigadas al Qassam, brazo armado de Hamás.

El objetivo era el jefe de la delegación de Hamás

El presidente israelí Isaac Herzog confirmó que el objetivo central era Khalil al Hayya, aunque reconoció que el liderazgo del movimiento islamista resultó ileso.

Egipto describió el ataque como “un precedente peligroso”, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la violación de la soberanía catarí. Los rebeldes hutíes de Yemen, por su parte, llamaron a los países árabes e islámicos a considerar el ataque como una advertencia.

Este mismo martes, el Ejército ordenó la evacuación completa de la ciudad de Gaza, convertida en refugio de cientos de miles de desplazados. Las autoridades sanitarias gazatíes elevan a más de 64.600 las víctimas mortales desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Catar, que alberga el cuartel general regional de la Fuerza Aérea estadounidense, es considerado un aliado estratégico de Washington en la región. Según medios israelíes, Tel Aviv notificó con antelación a Estados Unidos sobre la operación en Doha.

Sigue leyendo:

• Israel emprende ataque preciso contra líderes de Hamás en Qatar

• Acuerdo en Gaza llegará “pronto”, asegura Trump tras ultimátum a Hamás

• España anuncia medidas contra Israel “para detener el genocidio en Gaza”