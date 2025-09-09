EE.UU. califica de “desafortunado” ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar

Un ataque israelí contra líderes de Hamás en la capital de Catar desató este martes la preocupación internacional, al ser calificado por la Casa Blanca como un “desafortunado incidente”.

Washington sostuvo que había sido informado con anticipación y destacó que la acción perseguía un “objetivo loable”: debilitar al movimiento islamista.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó en rueda de prensa que el ejército estadounidense notificó al gobierno del presidente Donald Trump antes del ataque, aunque no aclaró si Israel también alertó al Pentágono.

“Bombardear unilateralmente dentro de Catar, una nación soberana y aliado cercano de Estados Unidos, no avanza los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. No obstante, eliminar a Hamás, que se beneficia de la miseria en Gaza, es un objetivo loable”, señaló Leavitt.

Trump llamó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como al emir Tamim bin Hamad Al Thani y al primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para agradecerles su apoyo y asegurarles que algo similar no volverá a ocurrir en su territorio.

El ataque tenía como objetivo a negociadores de Hamás

El bombardeo israelí, el primero ejecutado en suelo catarí, tenía como objetivo a miembros de la delegación negociadora de Hamás que discutían la última propuesta estadounidense de tregua en Gaza.

Hamás informó que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno pertenecía a la delegación negociadora, incluyendo a Hamam Khalil al Hayya, hijo de Khalil al Hayya, y a Yihad Labad, director de la oficina del jefe negociador del movimiento.

También falleció un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, y varios efectivos resultaron heridos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, desmintió que Estados Unidos hubiera informado con antelación sobre el ataque.

“La llamada de un funcionario estadounidense se produjo mientras sonaban las explosiones por el ataque israelí en Doha”, indicó en su cuenta oficial de X, contradiciendo la versión de la Casa Blanca.

Israel, por su parte, confirmó que el objetivo principal del ataque era Khalil al Hayya.

