Cuál es el peor día de la semana para comprar en Dollar Tree

Dollar Tree se ha convertido en una parada frecuente para quienes buscan artículos de bajo costo, desde dulces hasta utensilios para el hogar. Sin embargo, la experiencia de compra puede variar mucho dependiendo del día y la hora en que visites la tienda.

El peor momento: sábados por la tarde

El día menos recomendable para hacer compras en Dollar Tree es el sábado por la tarde.

Durante esas horas, las tiendas suelen estar saturadas, con pasillos abarrotados, estantes casi vacíos y filas de caja que avanzan lentamente.

Esto ocurre porque muchas personas que trabajan o estudian de lunes a viernes aprovechan el fin de semana para reabastecerse, lo que convierte al sábado en el día con mayor afluencia.

Domingos también son complicados

Si pensabas que el domingo sería mejor, la realidad es que las tiendas se mantienen igual de concurridas.

Hay dos momentos críticos: la apertura, cuando muchos llegan temprano tras las compras pendientes del sábado, y más tarde, después de que los asistentes a misa o quienes hacen mandados pasan por el lugar.

A esto se suma que el personal no siempre alcanza a reponer los estantes, dejando menor disponibilidad de productos populares.

Las tardes entre semana y los primeros de mes

Más allá del fin de semana, las tardes de lunes a viernes tampoco son ideales. Una gran cantidad de clientes se detiene en Dollar Tree al salir del trabajo o la escuela, lo que genera mayor demanda en poco tiempo.

Otro momento de gran movimiento es el primer día de cada mes, cuando muchas personas reciben sus pagos o apoyos gubernamentales y aprovechan para realizar compras de despensa y artículos básicos.

Consejos para una mejor experiencia de compra

Si tu objetivo es aprovechar al máximo la visita, lo mejor es acudir temprano en el día entre semana, de preferencia de lunes a viernes.

Además, preguntar al personal de tu tienda de confianza sobre los días de llegada de mercancía puede ayudarte a encontrar los estantes mejor surtidos.

Y si no puedes evitar el fin de semana, lo recomendable es acudir antes del mediodía para evitar las horas más concurridas.

Sigue leyendo:

– Dollar Tree retira del mercado café instantáneo Clover Valley por posible contaminación con vidrio

– Cómo Walmart logra alargar la vida de alimentos a punto de expirar

– Dollar Tree vs Walmart: 6 productos con mejores precios que no sabías