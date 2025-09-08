Leyenda de Chivas afirma que siempre fue fan del Club América 

El Clásico Nacional entre las Águilas del Club América y las Chivas Rayadas de Guadalajara volverá a encender pasiones este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, partido que formará parte de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y donde el cuadro rojiblanco tendrá que demostrar que tiene lo necesario para poder escalar posiciones y luchar por el pase a la Liguilla.

A pesar de la importancia de este partido para el técnico Gabriel Milito, ha surgido un detalle mucho más interesante y es que un histórico jugador del Rebaño Sagrado ha sorprendido a toda la afición al revelar que siempre se sintió fan del cuadro de Coapa a pesar de haber militado dentro del club por muchos años.

Se trata del histórico defensor Jonny Magallón, referente de Guadalajara en la primera década de los 2000, quien confesó en una charla con Yosgart Gutiérrez en el podcast El Reportero que en su niñez simpatizaba nada menos que con el América.

“De morro tuve un desliz, no quiero decir ahí ese tema. Era medio azulcrema, pero es de sabios corregir”, admitió entre risas.

El antiguo jugador explicó que todo cambió cuando llegó a Verde Valle a los 17 años para integrarse a la Tercera División de Chivas. Ese momento fue determinante en su vida futbolística y personal, pues se enamoró del club al ver de cerca a los jugadores rojiblancos.

“Yo llegué a la Tercera División a los 17 años y cuando vi salir a los jugadores de la cancha de entrenamiento, me quedé como un niño. Era increíble verlos salir de la cancha de Verde Valle, me fanatiqué rapidísimo con el equipo, me identifiqué”, recordó con emoción.

Esa conexión con Guadalajara lo llevó a consolidarse en el primer equipo y, con el paso del tiempo, levantar el título del Apertura 2006 bajo la dirección de José Manuel “Chepo” de la Torre.

Vida de Magallón tras Chivas

Tras cerrar su ciclo como futbolista del Rebaño Sagrado en el año 2012, Magallón continuó su carrera dentro del Club León, donde fue parte fundamental del bicampeonato esmeralda en la Liga MX. Posterior a estos acontecimientos, en el 2016, sorprendió con una aventura internacional en Argentina con Lanús, aunque su paso fue breve y solo duró un semestre. De regreso en México, defendió la camiseta de Mineros de Zacatecas.

Su última etapa como futbolista profesional llegó en el Club Atlético Jalisco dentro de la desaparecida Liga de Balompié Mexicano, retirándose oficialmente a principios de 2021.

