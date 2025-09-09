Javier Aguirre critica a la selección mexicana: “Nos hemos vuelto resultadistas”

El director técnico de la selección de México, Javier Aguirre, consideró que el equipo no mostró su mejor versión ante el combinado nacional de Japón y por este motivo deben trabajar en mejorar su rendimiento ante Corea del Sur para mantener un positivo camino de cara a lo que será su participación en el Mundial de 2026 donde compartirán la organización junto a Estados Unidos y Canadá.

Estas declaraciones las realizó el estratega ante diversos medios de comunicación en los que destacó que existe un importante esquema resultadista que ha afectado la visión con la que los hinchas y especialistas de fútbol ven a la selección mexicana; esto al considerar que no importa cuál sea el rendimiento mostrado por el equipo en el terreno de juego, siempre se analizará si perdieron o ganaron y no el proceso que mostraron para poder ir mejorando día a día.

“Nos hemos vuelto resultadistas tanto jugadores, entrenadores y periodistas, el funcionamiento es padrísimo, pero el resultado nos condiciona. Nuestro trabajo es que no nos afecte. Ustedes no tienen que ver cómo entrena el equipo. Tiraste a puerta una vez y se escucha que no jugaste, y si se resbala el portero, dicen que le ganaste a Japón. Si metes un gol o te meten un gol, seguramente el análisis no hubiera sido igual. Si Berterame la mete o el japonés no la manda por arriba, eso no es malo, al final el resultado es el que manda, puede agradar o desagradar”, expresó.

El Vasco Aguirre también destacó que su equipo ha registrado claras mejorías desde que tomó las riendas del combinado nacional tras su designación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF); enfatizó que en los 19 partidos en los que ha estado al frente de equipo ya acumula un total de 12 de ellos en los que han finalizado con el arco en cero, esto demuestra una clara mejora en la defensa que será fundamental para su papel en el Mundial de la FIFA de 2026.

Javier Aguirre emocionado por tener a Guillermo Ochoa con la selección. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Eso pienso, ciertamente, es una frase muy trillada, se hace el edificio desde la base, de atrás hacia adelante, es mucho más fácil defender que atacar, creo que sí hemos ganado algo, una estructura, soy un enamorado del orden, cuando los equipos se desordenan, son espectaculares para el público”, enfatizó.

Para finalizar, Javier Aguirre hizo referencia a las críticas que ha registrado su gestión debido a la falta de una identidad de juego que se pueda aplicar de manera seguida, por lo que él se mostró enfocado exclusivamente en seguir trabajando para cumplir con los resultados esperados y así tener un mejor papel en el Mundial que el registrado en Qatar 2022.

“Mucha gente no confía en su selección. La afición, es difícil hacer una encuesta. Desde que yo recuerdo, en 1970, es muy difícil que no critiquen a la Selección Mexicana. Es así, se encargan de buscar dónde está el asunto, el que hable bien de algo, no es tan seguido como quien habla mal de algo. No me compete a mí en lo absoluto entrar en él, mi trabajo es entrenar a un equipo de fútbol y hasta hoy sigo así, no recuerdo una crítica buena de mis equipos, ni de mis selecciones. Eso es inherente al cargo”. concluyó el estratega.

