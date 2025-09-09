Alexis Sánchez apuesta por el éxito con el Sevilla: “Hay que recuperar la grandeza”

El delantero chileno de 36 años y nuevo jugador del Sevilla de España, Alexis Sánchez, se mostró enfocado en poder brindar la mejor experiencia posible para ayudar a su nuevo club a sumar victorias y al mismo tiempo aseguró que es fundamental que el equipo vuelva a recuperar su grandeza, por lo que deben luchar arduamente en esta temporada de LaLiga.

Estas declaraciones las realizó durante su presentación oficial como nuevo jugador del conjunto español durante una conferencia de prensa realizada en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán junto al presidente del club, José María del Nido Carrasco, donde afirmó que deben cambiar la mentalidad para poder ir hacia adelante y así sumar triunfos que los pongan en la lucha por puestos europeos.

“Agradecer la confianza. Los primeros días han sido lindos. Es un club grande que tiene que pelear para demostrar su grandeza, aunque ahora esté mal hay que poner la mentalidad de ir hacia adelante e intentar ganar siempre”, expresó.

Sánchez recordó que cuando llegó al Inter de Milán el equipo tenía 11 años sin ganar un título, pero que con trabajo lograron levantar cinco trofeos y eso es a lo que apuesta ahora con el Sevilla.

“Vengo con ganas de jugar en este campo y dar una alegría a la afición, quiero sentir esa sensación. Uno de los motivos por los que vine es la afición. El club tiene que ir peleando cosas como siempre ha hecho y toca pelear por cosas importantes dentro de un buen ambiente entre todos”, resaltó.

Sánchez jugó los noventa minutos ante Paraguay. Crédito: Marcelo Hernandez | Getty Images

“Yo me siento bien, me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, agregó.

Alexis Sánchez destacó que a pesar de tener 36 años todavía tiene grandes cualidades físicas para poder mantenerse dentro de la élite del fútbol europeo y esto se debe a un intenso entrenamiento que realiza para poder alcanzar las mejores condiciones físicas posibles para rendir de la mejor manera en el terreno de juego.

“La edad no es un problema, lo demostraré sobre el terreno de juego. Me estoy preparando para estar como un chaval de 20 años, la edad es un número y pienso ponérselo difícil al mister”, manifestó.

“Llega un Alexis más maduro, decidiendo los tiempos. En el Barcelona no entendía tanto el fútbol y había otros jugadores, creo que ahora la madurez se va a reflejar también en los jóvenes y espero poder aportar para que aprendan mucho“, concluyó el jugador en sus declaraciones.

