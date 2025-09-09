Elecciones para alcaldía de NYC están prácticamente decididas, incluso si candidatos abandonan la carrera

El exfiscal federal y candidato independiente, Jim Walden, anunció su retirada de la contienda electoral por la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, su nombre seguirá apareciendo en las papeletas de las elecciones generales de noviembre.

Este es el centro de un posible enfrentamiento entre Walden y los comisionados de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York. El ahora exaspirante lucha por retirar su nombre de la boleta electoral para cumplir su promesa de retirarse si no logra consolidarse como el mejor candidato para desafiar al candidato favorito, el demócrata, Zohran Mamdani.

“Si mi nombre permanece en la boleta, los votantes se confundirán y se verán tentados a votar por mí, a pesar de mi oportuna retirada. Esto es injusto para los votantes y los candidatos restantes”, declaró Walden, quien nunca ha superado el 3% de los votos en las encuestas.

“Nada en la ley impide que la Junta retire mi nombre antes de que se certifique la boleta. Espero que evitar la confusión en los votantes siga siendo la principal prioridad de la Junta”.

Su disputa con la Junta Electoral pone a la luz la dura realidad de los operadores políticos que pretender convertir los comicios generales en una contienda directa entre Mamdani y el exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente en noviembre, luego de perder las primarias demócratas en junio. A estas alturas, es prácticamente imposible eliminar el nombre de un candidato de la papeleta.

“Respeto el deseo del Sr. Walden de no postularse, pero la ley electoral no funciona así”, expresó Vincent Ignizio, subdirector ejecutivo de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York.

La ley electoral del estado de Nueva York, candidatos como Walden, Cuomo y el actual alcalde Eric Adams, que presentaron solicitudes de nominación independientes para aparecer en la boleta de las elecciones generales sin ganar una primaria, debían rechazar su línea de boleta antes del 30 de mayo.

Ignizio manifestó que solo hay tres maneras en que un candidato puede ser eliminado de la boleta en este momento, una de ellas es la muerte, postularse para un puesto de juez o mudarse fuera del estado, informó Gothamist.

Walden tiene planeado apelar ante los 10 comisionados de la Junta Electoral en su reunión semanal de este martes y aseguró estar dispuesto a recurrir a la corte si se niegan a retirar su nombre. No obstante, hay poco tiempo para que se resuelva ese pleito.

La Junta planea terminar las papeletas el jueves 11 de septiembre y empezar a enviarla por correo a los votantes ausentes permanentes el 19 de septiembre.

Consultores de campaña especializados señalaron que la situación de Walden también afecta a Adams, quien el viernes ofreció una rueda de prensa en un intento de anular los informes de que se estaba preparando para abandonar la carrera y aceptar un trabajo en el gobierno del presidente Donald Trump.

“No se puede evitar la votación”, explicó George Artz, quien ha trabajado en campañas en la ciudad de Nueva York desde la administración Koch. “No creo que nadie esté dispuesto a morir por esto. La gente simplemente desconoce la ley”.

Los rumores de una carrera por la alcaldía uno contra uno cobraron fuerza la semana pasada cuando el mandatario republicano indicó su preferencia por un grupo más reducido de candidatos que intentaran bloquear a Mamdani.

Pero pese a las raíces neoyorquinas de Trump, apuntó Artz, “él tampoco conoce la ley” del estado.

