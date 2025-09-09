Exjugador de la selección de Ecuador, Jefferson Montero, propuso la contratación de José Mourinho

Aunque la selección de Ecuador ya está clasificada al Mundial de 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, no atraviesa su mejor presente. En medio de una crisis de resultados, el exjugador Jefferson Montero propuso un cambio de aires en el banquillo con José Mourinho como candidato.

La Tricolor tiene tres partidos consecutivos de las Eliminatorias Sudamericanas en los que ha terminado empatando a cero. Su flojo momento ha puesto en entredicho al argentino Sebastián Beccacece y Montero considera que es momento de un cambio de aires.

“Hay que hacer, es simple, cambiar el entrenador. Yo he pensado y lo vengo pensando hace varios días, lleguemos donde Mourinho. Lanzarle una oferta. Sabemos la relación que tiene con José Mourinho, especialmente Antonio Valencia. Sabemos el cariño que se tienen ambos”, dijo en una transmisión en vivo por medio de su cuenta en Instagram.

😳🇪🇨🇵🇹 “Mourinho SE PUEDE PAGAR SOLO. Con el marketing que tiene, se puede pagar solo.”.



“Sacas una camiseta con su nombre atrás, seguro vas a generar muchos ingresos”.



“Todos queremos un cambio, porque tenemos una generación dorada y hay que aprovecharla para hacer uno de los… pic.twitter.com/oqO9wNNH9P — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) September 8, 2025

El exjugador ahondó más en su planteamiento e incluso valoró aspectos contractuales que Ecuador podría resolver con respecto a un hipotético llamado a José Mourinho. “Sacas una camiseta con su nombre atrás, seguro vas a generar muchos ingresos”, expresó.

“Todos queremos un cambio, porque tenemos una generación dorada y hay que aprovecharla para hacer uno de los Mundiales más grandes de nuestra historia”, añadió.

El director técnico portugués está sin trabajo desde hace dos semanas, específicamente desde el viernes 29 de agosto de 2025, cuando fue despedido por el Fenerbahce club de Turquía.

Por su parte, Sebastián Beccacece ha estado discutido desde su llegada debido al estilo de fútbol de la Tricolor y los últimos resultados. Incluso, en las calles de Ecuador ya algunos fans comienzan a organizar banderazos para exigir su dimisión.

😳🇪🇨“FUERA BECCACECE”



En el banderazo de la Tri, los hinchas se pronuncian y gritan su inconformidad por el Director Técnico de Ecuador. pic.twitter.com/MBbaQ5UoZo — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) September 9, 2025

Sigue leyendo:

· FIFA dio la razón a Gustavo Alfaro en su reclamo monetario contra la Federación Ecuatoriana

· Condenan a ocho meses de cárcel al exfutbolista ecuatoriano con pasado en la MLS Miller Bolaños

· Pervis Estupiñán se convirtió en el primer futbolista ecuatoriano en el AC Milan