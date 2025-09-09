Golazo de Santiago Giménez sobre la hora salvó empate de México ante Corea del Sur [Video]

El atacante del AC Milan, Santiago Giménez, rescató este martes un empate para su selección al anotar el 2-2 definitivo en el amistoso de México ante Corea del Sur que se disputó en el Geodis Park de Nashville.

Tras haber empatado 0-0 con Japón el pasado sábado, esta vez Giménez fue la figura de México al clavar desde la medialuna un auténtico golazo de tiro colocado, en el duelo en el que su colega Raúl Jiménez también marcó, al igual que los coreanos Heung-Min Son y Hyeon-Gyu Oh

En el desarrollo del partido los mexicanos fueron más peligrosos en el primer tiempo y su dominio se transformó en un gol al minuto 21, cuando Rodrigo Huescas le mandó un pase bombeado a Raúl Jiménez, quien cabeceó el balón para el 1-0.

Al 45, el Tri se quedó cerca de aumentar su ventaja, con un disparo de Johan Vásquez que el guardameta Kim Seung-Gyu atajó al tirarse a su poste izquierdo.

Hong Myung-bo, seleccionador surcoreano, hizo un par de cambios al iniciar la segunda parte, entre ellos ordenó el ingreso de Son Heung-Min, la estrella del equipo, quien hizo mejorar a su conjunto.

Son Heung-Min estuvo cerca de empatar al 49 y al 53, pero el portero Raúl Rangel lo evitó.

Al 65, Son logró igualar cuando Oh Hyeon-Gyu centró un pase que le permitió al jugador del LAFC marcar de volea el 1-1.

Los asiáticos remontaron al 75. Oh Hyun-Gyu recibió un pase filtrado, se quitó a Vásquez, para definir con un tiro raso el 1-2.

Cuando parecía todo definido para la victoria de Corea del Sur, México sorprendió a la defensa con un pase de Sánchez a Giménez, quien en la media luna se dio media vuelta para de zurda convertir el 2-2 al 94′, con el que el Tri cierra la fecha FIFA de septiembre.

