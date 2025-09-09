Bolivia hizo el milagro eliminando a Venezuela y clasificando al repechaje del Mundial 2026

Un gol de penalti antes del final del primer tiempo fue suficiente para que Bolivia venciera 1-0 a Brasil este martes en El Alto (4,150 metros sobre el nivel del mar) y consiguiera amarrar el boleto al repechaje del Mundial 2026.

El tanto de Miguel Terceros, tras un controvertido penal convalidado por el principal tras una consulta con el VAR, fue suficiente para que Bolivia se ganara el derecho de viajar a la repesca del Mundial 2026.

Contra todo pronóstico, menos del 15 % de probabilidad de avanzar al repechaje antes del pitazo inicial, Bolivia aprovechó una de las dos posibilidades que tenía para pasar y combinó el triunfo ante Brasil, la segunda vez que consigue ganarle a la Canarinha en casa, en su historia, con una goleada escandalosa de Colombia en Maturín 6-3 ante Venezuela.

Además, la superioridad que mostró Bolivia ante Brasil también era previsible con el equipo de suplentes y poco habituales que Carlo Ancelotti puso sobre el terreno de juego.

El altiplano remató hasta 23 veces a puerta y 10 de ellos fueron entre los tres palos, con el guardameta del Liverpool, Alisson, alzándose como la figura del encuentro con hasta ocho paradas y evitando una goleada de los locales.

El logro de Bolivia también tiene gran mérito en su estratega Óscar Villegas. El boliviano agarró a la selección con tres puntos en la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y terminó sumando 17 puntos adicionales con un ciclo de jóvenes promesas y una fuerte localía.

Esto le permitió quedar con 20 puntos, por encima de Venezuela (18), Perú (12) y Chile (11).

Ahora Bolivia se suma ahora a Nueva Caledonia como las selecciones clasificadas al repechaje que se disputará entre el lunes 23 y el 31 de marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara, México, restando los cupos de Concacaf (2), África (1) y Asia (1).

Mira el penal con el que Miguel Terceros selló el pase de Bolivia al repechaje del Mundial 2026:

El VAR concede penal y Miguelito Terceros no falla.

¡La Verde se ilusiona con la repesca! 1-0 ante Brasil y séptimo puesto provisorio 👀



*El contenido varia por país pic.twitter.com/XMWbOekew3 — Fanatiz (@Fanatiztv) September 10, 2025

