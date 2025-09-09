Hallan a hombre muerto atado en la cintura en el agua cerca del puente Mill Basin de Brooklyn, NYPD

El cuerpo de un hombre fue encontrado sorpresivamente en el agua con cuerdas atadas a su cintura cerca del puente Mill Basin en Brooklyn, el lunes en la tarde, informaron las autoridades.

La policía de Nueva York respondió cerca de las 12:10 del mediodía al área cercana del puente y Belt Parkaway, donde descubrió al hombre inconsciente y sin respuesta en el agua, explicaron los funcionarios.

La Unidad Portuaria del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) lo declaró muerto en la escena, añadieron las autoridades. Los oficiales todavía no han dado a conocer la identidad del individuo, reportó New York Post.

Asimismo, había un trozo de cuerda atado a la cintura de la víctima con flotadores que contaban con un peso considerable, de acuerdo con los que informaron las fuentes. No obstante, de acuerdo con los agentes, no presentaba traumatismo corporal.

Por su parte, la Oficina del Médico Forense determinará de forma oficial la causa de su muerte.

El incidente en cuestión sigue bajo investigación, señaló la policía.

