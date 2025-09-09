Hombre muere tras chocar un vehículo robado contra un edificio de Brooklyn

Un hombre murió en la madrugada del lunes en Brooklyn después de que las autoridades dijeran que robó un automóvil alquilado, perdió el control y lo estrelló contra un edificio.

Los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informaron que el accidente de tránsito tuvo lugar a la 1:45 de la madrugada en las cercanías de la intersección de la Avenida J y la Avenida Flatbush en Flatlands.

Los oficiales que se apersonaron en el sitio hallaron un Honda Civic de color negro volcado y a un hombre de 41 años tendido en la calle con heridas graves.

Los servicios de emergencia lo llevaron al Hospital del Condado de Kings, donde fue declarado muerto, dijo la policía. Los agentes no dieron a conocer su nombre mientras se encargaban de notificar a la familia, informó Gothamist.

Los investigadores determinaron que el sujeto robo el vehículo, un auto de alquiler con matrícula de la Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad, en Regent Place y Flatbush Avenue, a aproximadamente 1.5 millas del sitio del accidente. Las autoridades señalaron que el conductor original del coche se bajó y lo dejó en marcha.

En un video de la colisión, publicado en redes sociales, muestra al vehículo subiendo a toda velocidad a la acera, donde rebotó contra el edificio antes de destruirse en pedazos. Restos del automóvil y del edificio quedaron en la acera.

El NYPD indicó que funcionarios del departamento de edificios de la ciudad fueron a ver el edificio en cuestión y lo consideraron seguro luego del choque.

