Informe revela que tribunales desestiman mayoría de citaciones penales de NYPD

Una reciente investigación pone más reflectores sobre un tema de discusión recurrente e histórico en la Gran Manzana: las disparidades raciales que supuestamente marcan las operaciones del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

Luego de décadas de investigaciones de diversas instituciones y organizaciones que han apuntado a cómo las comunidades negras e hispanas engrosan todas las listas de actuaciones, vigilancia y detenciones de la Uniformada, ahora esta semana el Grupo de Datos para la Justicia del John Jay College de la ciudad de Nueva York, concluye que el año pasado los tribunales desestimaron más del 65% de las citaciones por delitos de tránsito, conducta desordenada, consumo de alcohol en la vía pública, y otras faltas tipificadas como delitos menores, por errores de papeleo o insuficiencia legal.

El nuevo informe académico reveló que las citaciones penales emitidas por NYPD se triplicaron desde 2021. Y en definitiva, solo el 9% de estos llamamientos judiciales, resultaron en una condena.

“La emisión desproporcionada de citaciones a personas negras e hispanas y los resultados de los tribunales penales, consisten principalmente en desestimaciones de casos, generalmente debido a la aparente insuficiencia de la información que los agentes de policía proporcionaron al tribunal”, concluyen los investigadores.

Desproporción racial

Al igual que en investigaciones anteriores, las disparidades raciales persistieron: el 84% de las citaciones penales en 2023 y el 78% en 2024 se emitieron a personas negras o hispanas, a pesar de que representan solo el 51% de la población general de la ciudad.

Las disparidades fueron más pronunciadas en los barrios de altos ingresos. Si bien representan solo el 16% de la población en barrios con un ingreso familiar promedio superior a $125,000, las personas negras o hispanas recibieron el 64% de los llamados judiciales por haber faltado supuestamente a la ley en 2024, emitidas a los residentes de estos barrios.

El grupo de investigadores refiere que el uso elevado de citaciones por faltas menores, va en contra de los objetivos del Plan Colaborativo de Reforma y Reinvención Policial, desarrollado por la administración del ex alcalde Bill de Blasio y aprobado por el Concejo Municipal en marzo de 2021.

El plan municipal plantea ideas en medio de otra serie de reformas, para que el cuerpo policial continúe con sus acciones para dar golpes duros a la delincuencia, pero que al mismo tiempo, sea un ejemplo de actuación policial justa, transparente y responsable, implementada con equidad, sin importar raza, género, etnia, orientación sexual, religión, inmigración o estatus socioeconómico.

Acciones basadas en denuncias

El Diario solicitó a NYPD algún comentario oficial sobre esta investigación en específico. Al cierre de esta edición no recibió respuesta.

El contrargumento de los portavoces del cuerpo policial más grande del país, frente a otras investigaciones y reportes similares, que retratan un supuesto sesgo racial en sus actuaciones, se basan en que cada intervención se origina por denuncias de las comunidades, a través de las líneas 311 y 911.

“En los hechos, vemos comunidades de mayoría hispana y afroamericana que más bien se quejan porque hay poca actuación policial, frente a comportamientos desordenados. Sí es verdad, últimamente se ha hecho un mayor trabajo centrado en los delitos menores, pero se perfilan única y exclusivamente con base a quejas, que recibimos de los mismos vecinos”, destacó un oficial policial el Alto Manhattan.

“Proceso de castigo”

Estas conclusiones del grupo de investigación de John Jay College son producto de un cruce de datos proporcionados por la Oficina de Administración de Tribunales, incluyendo las citaciones emitidas por la Uniformada a individuos y presentadas al tribunal penal para su procesamiento.

“Lo que no esperábamos era que los datos sobre los resultados judiciales fueran tan impactantes. Es extraño que casi dos tercios de las citaciones de 2024 se desestimaran básicamente por errores de papeleo. ¿Por qué emitir tantas en primer lugar, dada la naturaleza menor de la conducta y su dudosa conexión con las preocupaciones de los neoyorquinos sobre la seguridad?” declaró Michael Rempel, director ejecutivo de Data Collaborative for Justice.

Estos hallazgos, interpretan los analistas, sugieren que el sistema de citaciones de la ciudad opera cada vez más bajo un modelo de “proceso es castigo”, donde la mayoría de los casos no se sostienen en los tribunales, pero aún imponen cargas de tiempo, ingresos, estigma y estrés a los neoyorquinos.

El volumen de citaciones alcanzó su punto máximo en 2023: NYPD emitió más de 90,000 citaciones penales a personas en 2023, antes de una disminución del 12% en 2024.

La cifra de 2024 se mantuvo tres veces superior al total de 2021. Sin embargo, para contextualizar históricamente, los uniformados neoyorquinos emitieron más de 390,000 citaciones durante el último año de la administración Michael Bloomberg en 2013.

“Es preocupante que tantas citaciones se desestimen, especialmente cuando las personas pueden tener que tomarse un día libre del trabajo para comparecer ante el tribunal. Una tendencia que parece estar empeorando en los últimos años”, declaró Anna Stenkamp, ​​investigadora asociada sénior de Data Collaborative for Justice.

Entendiendo las citaciones

En el fondo lo que refleja este nuevo estudio, es que cada vez más personas reciben la emisión de una citación por parte de un agente NYPD, y eso conlleva la amenaza de sanciones penales y la probable obligación de comparecer ante el tribunal. Mientras que rara vez reciben una sanción real y, con mayor frecuencia, ven cómo los tribunales desestiman el caso.

En la ciudad de Nueva York, las fuerzas del orden pueden emitir una citación penal por ciertos delitos menores que no requieren automáticamente la toma de huellas dactilares, ni el arresto. Las citaciones penales pueden incluir delitos menores o infracciones.

En todos los análisis las multas por aplicación de la Ley de Vehículos y Tráfico han sido las más frecuentes recientemente: En 2024, se observó un cambio claro en las prioridades de aplicación de estas normas para las personas que van al volante.

El 17% de las citaciones fueron emitidas a conductores , en comparación con el 8% de 2019. En concreto, el 30% de las citaciones en 2024 se debieron a la suspensión de matrículas de vehículos.

Asimismo, la alteración del orden público fue el siguiente cargo más común en 2024, también con un 17%, un ligero aumento respecto al 13% de 2019.

Conducta desordenada

Entre las conductas que entran en la categoría de “conducta desordenada” según el Código Penal de Nueva York se encuentra hacer ruido excesivo en lugares públicos, obstruir el tránsito peatonal o vehicular sin justificación, usar lenguaje ofensivo o gestos obscenos en público para provocar, participar en peleas o conductas violenta, o negarse a dispersarse cuando lo ordena la policía.

La aplicación penal de ciertos delitos elegibles aumentó drásticamente desde 2021. En efecto, como destacan los autores de este estudio, la Ley de Reforma de la Justicia Penal (CJRA) de 2017 permitió, pero no exigió, que el Departamento de Policía emitiera una citación civil en lugar de una citación penal, para cinco tipos de delitos: Consumo público con un envase abierto de alcohol, orinar en público, tirar basura, ruido y delitos en parques.

Investigaciones anteriores encontraron que en su primer año después de la fecha de vigencia del 13 de junio de 2017, las citaciones penales registradas para estas faltas a la calidad de vida, disminuyeron en un 94%.

La persona que recibe la citación generalmente debe comparecer personalmente en el tribunal penal o tribunal comunitario, indicado hasta una semana antes de la fecha y hora que figuran en la multa.

Las personas que se declaran culpables o son condenadas en un juicio pueden ser condenadas a pagar una multa, una tasa o un recargo; ser condenadas a servicio comunitario o encarcelado. Si la persona no se presenta antes de la fecha asignada al tribunal, se emite una orden de arresto para asegurar su regreso.

En cambio, una citación civil es, por definición, un asunto no penal que no se conoce en los tribunales penales y no puede dar lugar a sanciones penales.

Más quejas, más multas

La interpretación de fuentes vinculadas con NYPD es que detrás de estos hallazgos de John Jay College, no se toma en cuenta que las llamadas de los neoyorquinos a la línea 311, también han aumentado.

“Tenemos muchos controles internos de transparencia, somos una policía diversa que representa a casi a todas las comunidades a las que sirve. Y no está bien, ese discurso que tanto daño nos ha hecho como Ciudad, que persiste en demostrar que nuestros oficiales salen a la calle a cazar a gente de color. Obviamente hay muchos procesos que se tienen que perfeccionar. Pero no existe un trasfondo racista, en algunos indicadores. Eso es hasta infantil pensarlo”, dijo un jefe policial a El Diario.

En general, si se observan los reportes del 311, las quejas por ruido tanto en las aceras como en las residencias, superaron las 610,000 en 2024, un aumento del 19% con respecto a 2023, lo que afecta de forma desproporcionada a ciertas comunidades de El Bronx, el Alto Manhattan y barrios como Bushwick en Brooklyn.

En vecindarios del Alto Manhattan, de mayoría hispana, como Washington Heights e Inwood, la queja más común de los vecinos son los escándalos con música a todo volumen. En 2023 se procesaron 15,404 reportes y en 2024 se sumaron 17,560. Un repunte del 14%.

Asimismo, en El Barrio (East Harlem) los registros indican que el año pasado se recibieron muchas más llamadas por “ruidos residenciales”. Lo que significó un alza de 21.92%. En términos exactos, en 2023 se reportaron 5,010 escándalos de música alta, en contraste con 6,108 en 2024.

Brooklyn y Queens

Casi lo mismo sucede en Bushwick, Brooklyn, en donde del ranking de las cinco quejas más comunes, tres la ocupan las querellas por ruidos en las calles, en residencias y en lugares comerciales. El repunte más significativo se ponderó en situaciones de estridencias en las aceras, que se incrementaron en un 28%.

En los vecindarios de Queens, que concentran la mayor comunidad latinoamericana, como son Jackson Heights y East Elmhurst, lo que más motiva las llamadas a esta línea municipal, son de manera considerable las denuncias por vehículos que se estacionan mal o que bloquean acceso de estacionamientos. Allí las quejas por escándalos o fallas en el agua caliente ocupan un cuarto y quinto lugar, si se compara con otras localidades de alta concentración hispana.

El dato: