iPhone 17: a qué hora es el lanzamiento y por dónde se puede ver

El momento más esperado del año para los fanáticos de Apple ha llegado. Este martes 9 de septiembre, la compañía presentará el nuevo iPhone 17, junto con otros dispositivos como los Apple Watch de última generación y los AirPods Pro 3.

El evento lleva por nombre “Awe Dropping” y, como ya es tradición, será transmitido en vivo para todo el mundo, incluido Estados Unidos y Latinoamérica.

A qué hora ver el Apple Event 2025

La keynote está programada para las 10:00 am (hora del Pacífico) en California y la 1:00 pm (hora del Este). A continuación, los horarios para algunos países:

Estados Unidos (ET): 1:00 pm

1:00 pm México: 11:00 am

11:00 am Panamá: 11:00 am

11:00 am España: 7:00 pm

7:00 pm Argentina: 2:00 pm

2:00 pm Colombia y Perú: 12:00 pm

12:00 pm Venezuela: 1:00 pm

1:00 pm Chile: 2:00 pm

Dónde ver la presentación en vivo

Apple ofrecerá varias opciones oficiales para seguir el evento sin interrupciones:

Sitio web de Apple (apple.com)

App Apple TV , disponible en dispositivos de la marca

, disponible en dispositivos de la marca Canal oficial de Apple en YouTube

Aunque YouTube suele ser la plataforma más práctica, algunos expertos recomiendan la web o la app de Apple, ya que ofrecen menor retraso en la señal, algo clave si se quiere seguir la información en tiempo real para redes sociales.

Qué productos se esperan

Además del iPhone 17, que llegará en varias versiones, Apple presentará actualizaciones en otras líneas de productos:

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y Apple Watch SE 3

AirPods Pro 3 con mejoras de audio e IA

Actualización del iPad Pro y del Apple TV 4K

Novedades en Vision Pro y expansión a más regiones

Fechas de lanzamiento de iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe y watchOS/tvOS

El evento se perfila como uno de los más relevantes del año para la compañía, ya que marcará la introducción de Apple Intelligence, la nueva era de funciones de inteligencia artificial integradas en sus dispositivos.