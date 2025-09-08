Si no te alcanza para el iPhone 17, ZTE presentó su nuevo Nubia Air: detalles y precio

¿Buscas un celular moderno pero más asequible que el iPhone 17? ZTE acaba de anunciar el nuevo Nubia Air, un modelo delgado, potente y bien equipado que llegará al mercado en las próximas semanas, con un precio mucho más accesible.

Según describe el portal oficial de ZTE, el Nubia Air entra en la tendencia de los smartphones ultra finos: tiene un grosor de apenas 5.9 mm en el marco central y un peso de 172 gramos.

A pesar de su esbeltez, alberga una batería de 5.000 mAh capaz de superar los mil ciclos de carga gracias a su eficiencia energética con IA.

Detalles y precio del ZTE Nubia Air

Se espera que el dispositivo entre oficialmente al mercado europeo en octubre, aunque se espera que también llegue a Estados Unidos ese mismo mes. De acuerdo con Tilifony, el precio será de $260 dólares.

El panel es un AMOLED de 6,78 pulgadas, con resolución 1.5K (2 720 × 1 224 px), frecuencia de 120 Hz y brillo máximo de 4,500 nits, protegido con Corning Gorilla Glass 7i.

Por si fuera poco, tiene resistencia IP68, IP69 e IP69K, lo que lo hace resistente a inmersiones de hasta 1,5 metros, durante media hora, y chorros de agua a 80 °C.

En su interior lleva un procesador Unisoc T8300, acompañado de 8 GB de RAM (ampliables virtualmente hasta 12 GB) y 256 GB de almacenamiento.

Asimismo, ofrece cámara trasera triple liderada por un sensor de 50 MP (frontal de 20 MP) con estabilización electrónica (EIS) y modo nocturno con IA. Además, aporta herramientas de edición con IA como Magic Editor y Magic Eraser.

El Nubia ZTE también te entrega traducción en tiempo real en llamadas y video (Gemini de Google), cancelación de ruido con doble micrófono, huella dactilar bajo pantalla, audio HiFi 4 DSP, y llamadas por Bluetooth sin señal (nubia linkfree).

Mientras que el iPhone 17 se ubicará entre $800 y $1,200, el Nubia Air ofrece un paquete completo por menos de $300, con batería generosa y características premium como display brillante, resistencia al agua y funciones con IA, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes no quieren gastar tanto.