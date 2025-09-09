Manuel Masalva comparte su lucha por vivir y conmueve con fotos de su recuperación

El actor mexicano Manuel Masalva, conocido por su participación en Narcos: México y Mi Corazón es Tuyo, ha reaparecido en redes sociales visiblemente recuperado, tras haber pasado por una grave crisis de salud que lo llevó a estar en coma inducido por una bacteria contraída durante un viaje por Asia.

A cinco meses de su hospitalización, el actor publicó un emotivo video en el que muestra parte de su proceso de rehabilitación física, acompañado de un mensaje sincero en el que agradece a quienes lo apoyaron en los momentos más difíciles.



“Hoy me siento más tranquilo y con más seguridad para compartirles un poco de mi proceso de rehabilitación y reintegración. Mucho se los debo a ustedes, que han estado muy pendientes”, comentó en el video, que compartió en su cuenta de Instagram.



El mensaje fue acompañado de imágenes que reflejan el duro camino que ha recorrido: desde estar postrado en una cama sin poder moverse, hasta utilizar silla de ruedas, andadera y finalmente volver a caminar por sí solo. Las fotografías también lo muestran de regreso en el gimnasio, con una notable mejora física.

Resiliencia: la clave en su recuperación

En otro post, Masalva compartió la definición de resiliencia, destacando ese concepto como uno de los pilares de su proceso. “No significa no sentir dolor, sino poder manejar esos sentimientos y recuperarse, logrando incluso salir fortalecido de la experiencia”, escribió.



Este mensaje ha conmovido a sus seguidores, quienes desde el inicio de la emergencia médica estuvieron al tanto y participaron en campañas de apoyo para cubrir los gastos de su tratamiento.

¿Qué le pasó a Manuel Masalva?

En abril de 2025, Masalva se encontraba de vacaciones en Filipinas cuando contrajo una bacteria que rápidamente comprometió su salud. Debido a la gravedad del cuadro, fue inducido al coma y trasladado a un hospital en Dubái, donde permaneció internado cerca de un mes.

Ante el elevado costo del tratamiento, familiares y amigos iniciaron una campaña en GoFundMe para recaudar más de 50 mil dólares, con el objetivo de cubrir los gastos hospitalarios y posteriores terapias.

Afortunadamente, el actor respondió de forma positiva al tratamiento. En mayo se reportó que había despertado del coma y comenzado su recuperación.

Vuelta a México y nuevos comienzos

Luego de su estancia en Dubái, el actor regresó a México para continuar con su proceso de rehabilitación, rodeado de su familia. En sus redes, ha compartido avances físicos y emocionales, mostrando una transformación impresionante tanto en cuerpo como en espíritu.

