Murió a los 16 años Éder Smic Valencia, promesa del fútbol colombiano que iba a firmar con New York Red Bulls

Un accidente de tráfico frustró el camino de la promesa colombiana Éder Smic Valencia. El trágico suceso ocurrió en Guachené, cerca de la ciudad de Cali.

El hecho ocurrió el pasado domingo 7 de septiembre en la vía entre Puerto Tejada y Guachené, Cauca, un tramo conocido por su alta peligrosidad. Al parecer, una tractomula intentó un adelantamiento indebido y colisionó con tres vehículos particulares, uno de los cuales transportaba a Éder junto a familiares y amigos.

El impacto fue fatal. A pesar de los esfuerzos médicos, Valencia no sobrevivió. Su padre expresó que Éder había alcanzado el 80 % de sus metas y que estaban a días de viajar a Estados Unidos.

De acuerdo con ‘Daily Star’, el delantero se encontraba a punto de firmar con New York Red Bulls de la MLS. Valencia estaba disfrutando de unas vacaciones y en cuestión de una semana iba a viajar a Estados Unidos para concretar su fichaje.

El joven atacante venía de haber destacado el pasado febrero en la Bulls Cup sub-16, donde atrajo la atención de ojeadores internacionales. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Academia Alemana Popayán (AAFP), el equipo formador del joven talento.

“Con profundo dolor, informamos del fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009) en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones”, indicaron.

🕊️ Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/bb9yT2z0jJ — Academia Alemana Popayán – AAFP (@_AAFPopayan) September 7, 2025

Al parecer, Valencia estaba en la órbita de la selección sub-17 de Colombia, con opciones de disputar el Campeonato Sudamericano sub-17 de 2026. De momento, las autoridades investigan el siniestro.

¿Quién era Éder Smic Valencia?

Nació en Guachené, Cauca, Colombia, en 2009. Se inició en el club Alianza Formación, fundado por su padre, Éder Valencia. Luego pasó por Cortuluá, Barranquilla FC, la selección Atlántico y finalmente la Academia Alemana de Popayán.

Fue convocado a un microciclo de la selección Colombia Sub-16 como preparación para el Sudamericano Sub-17 de 2026. En febrero de 2025 brilló en la Bulls Cup Sub-16, lo que atrajo la atención del New York Red Bulls.



