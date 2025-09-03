Portero de 13 años sufre brutal agresión por parte del padre de un rival en partido infantil en Italia

Un nuevo episodio de violencia sacude al fútbol infantil en Italia. Esta vez, la víctima fue un portero de apenas 13 años, Thomas Sarritzu, quien fue brutalmente agredido por el padre de un jugador rival al término de un partido disputado en Turín.

Según reportes de la agencia EFE, los hechos ocurrieron el pasado domingo tras el encuentro entre el Csf Carmagnola y el Volpiano Pianese. En medio de una trifulca entre varios jugadores, el hombre de 40 años irrumpió en el campo y se dirigió directamente hacia el guardameta del equipo contrario, a quien propinó un puñetazo sin previo aviso.

La agresión no terminó ahí. Testigos afirman que el atacante continuó golpeando al menor incluso después de derribarlo, hasta que entrenadores y otros adultos intervinieron para detenerlo.

El joven portero fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos confirmaron una fractura en el maléolo, una parte del tobillo, y una contusión severa en el pómulo.

El caso ha generado una nueva ola de indignación en Italia, donde recientemente también se registró la agresión a un árbitro menor de edad.

El Csf Carmagnola, club al que pertenece el hijo del agresor, emitió un comunicado condenando los hechos y dejando el asunto en manos de la justicia.

“La Sociedad G.S.D. Volpiano Pianese expresa su más sincera y profunda solidaridad a nuestro joven titular Thomas Sarritzu, víctima de una grave agresión al final de la reciente competencia, que nada tiene que ver con los valores deportivos y el entorno educativo que queremos para nuestros hijos”, indicaron

“Confiamos en que el sistema de justicia ordinaria reconozca la gravedad de lo sucedido, para que tales incidentes no queden impunes y ya no encuentren espacio en los campos de juego. Al mismo tiempo, reiteramos que apoyaremos a nuestro miembro y a su familia ofreciendo todo el apoyo necesario en este momento difícil”, concluyeron.



