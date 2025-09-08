Partido amateur en Guadalajara termina en batalla campal [VIDEO]

Una velada de fútbol por pasión y diversión terminó empañada por la violencia. Dos equipos amateurs que disputaban un encuentro el pasado sábado en una tarde lluviosa en las instalaciones del Club Deportivo FutCenter Terranova, en Guadalajara, Jalisco, protagonizaron una batalla campal.

A través de las redes sociales corrió como la espuma el video del violento altercado en el que se ve como llueven golpes y patadas. Jugadores del equipo Newcastle con playeras verdes y shorts blancos empezaron a golpear a sus oponentes de la escuadra llamada Niupi, en honor al club que aparece en la serie Supercampeones.

Los futbolistas con camisetas azules y pantalones blancos fueron víctimas de una brutal agresión, en la que uno de sus compañeros terminó noqueado.

En una de las secuencias del video, un hombre vestido de negro ataca por la espalda a uno de los jugadores, lo derriba y luego lo patea en la cabeza en repetidas ocasiones.

En otro momento, se observa a cuatro jugadores del Newcastle derribar a otro futbolista, al que también golpean y patean con violencia mientras permanece en el suelo.

Violencia en el fútbol amateur en México: en las canchas de FutCenter Terranova, Guadalajara, jugadores del equipo "Newcastle" perdieron un duelo de liga sabatina y respondieron con una brutal agresión contra sus rivales.

¿Por qué se generó la batalla campal?

Por medio de un extenso comunicado en el que rechazaron los actos de violencia, FutCenter Terranova reveló que la batalla campal se originó gracias a que “los jugadores del equipo Newcastle mostraron un nivel de agresividad inaceptable, que los llevó a golpear a jugadores indefensos del equipo Niupi, incluso cuando se encontraban en el suelo”.

Luego del incidente ocurrido en las canchas de Futcenter en Terranova, los responsables de la liga emiten un comunicado en donde aclaran que se ha cooperado en la identificación de los responsables con las autoridades para que enfrenten a la justicia.

Los encargados del espacio deportivo también detallaron que se vieron en la obligación de alertar a la Policía Municipal y el Ministerio Público. El hecho está siendo investigado por las autoridades.

Medidas disciplinarias

En el escrito, FutCenter Terranova informó que el equipo Newcastle fue expulsado de manera definitiva de todas las competencias organizadas por la liga. Además, sus integrantes, junto con algunos acompañantes, serán vetados ante otras ligas locales, lo cual podría impedirles participar en futuros torneos organizados en la ciudad.

Por su parte, la competición notificó que los jugadores del equipo Niupi que fueron agredidos ya se encuentran fuera de peligro con lesiones menores y contusiones.



